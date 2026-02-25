🔴 Santa Fe vs. Nacional, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay I-2026

Santa Fe está encima
Los leones atacan con toda y buscan el segundo tanto. Nacional sufre.
Mala entrega de Milton Casco, Edwin Mosquera roba la pelota y se la da a Omar Frasíca que definió con pierna derecha.
Rodó la pelota en El Campín.
La nómina del León para hoy ante Nacional por la fecha 5 de la @LigaBetPlayD 🦁🇮🇩 pic.twitter.com/aBxYODQsOL— Independiente Santa Fe (@SantaFe) February 25, 2026
El partido será transmitido por la televisión cerrada.
El juego será a las 7:00 p.m. (hora Colombia).
No se pierda ningún detalle del encuentro entre 'leones' y 'verdolagas'.
