Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Santa Fe vs. Nacional, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay I-2026
EN VIVO

🔴 Santa Fe vs. Nacional, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay I-2026

Este miércoles 25 de febrero, Independiente Santa Fe recibirá a Atlético Nacional, por el partido correspondiente a la fecha 5 del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 25 de feb, 2026
Nacional vs Santa Fe
Nacional vs Santa Fe
Colprensa
  • 07:19 p. m. - Minuto 17
    Santa Fe está encima

    Los leones atacan con toda y buscan el segundo tanto. Nacional sufre.

  • 07:11 p. m. - Minuto 9
    Gol de Independiente Santa Fe

    Mala entrega de Milton Casco, Edwin Mosquera roba la pelota y se la da a Omar Frasíca que definió con pierna derecha.

  • 07:02 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITRO
    Inició el partido

    Rodó la pelota en El Campín.

  • 06:36 p. m. - PREVIA
    Los inicialistas de Nacional

  • 06:35 p. m. - PREVIA
    Los titulares de Santa Fe

  • 06:32 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El partido será transmitido por la televisión cerrada.

  • 06:30 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    El juego será a las 7:00 p.m. (hora Colombia).

  • 06:29 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del encuentro entre 'leones' y 'verdolagas'.

