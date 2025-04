Se calentó Alfredo Arias, técnico del Cali, en rueda de prensa; "Es un atrevido y grosero"

Deportivo Cali se enfrentará este sábado a La Equidad por la Liga Betplay I-2025 y por eso este viernes los 'azucareros' atendieron a los medios en una rueda de prensa en la sede deportiva. En medio de las preguntas se vivió un tenso momento entre el director técnico Alfredo Arias y un periodista. Todo por un interrogante que casó de casillas al uruguayo.

El comunicador expresó que había un sentir en la hincha de que el equipo estaba conforme con respecto al cierre del año pasado. El exPeñarol se enojó bastante y puso tono fuerte. “Usted es un atrevido, primero por mi edad, y segundo porque usted no me va a invitar a hacer nada. Yo sé lo que tengo que decir, yo sé lo que siento por el Deportivo Cali y yo sé cuando digo que no nos olvidemos porque hace tres meses en que nosotros llegamos la situación era otra”, dijo de entrada.

Luego, el charrúa fue más allá y le dio con todo al periodista apuntando a su formación educativa para ejercer la profesión. “Voy a decir lo que tengo que decir y al que le parezca bien está bien y al que no le parezca bien también porque ya soy una persona grande. Invítese a usted mismo a progresar en su pregunta y hágame la pregunta que tenga que hacer, si no no lo haga”, añadió.

Por último, con el fin de responder al supuesto sentimiento del hincha, Arias fue contundente: “Yo nunca estoy conforme porque cuando le ganamos a Millonarios les dije a los jugadores que mantuvieran la humildad en este triunfo porque ganamos un partido y nada más. El campeonato es largo y faltan muchas fechas en las cuales tenemos que ser más efectivos cerca del arco rival para poder concretar puntos que quizás pudiéramos tener y no los tenemos”

Publicidad

Cali jugará este sábado 5 de abril en Palmaseca contra La Equidad, a las 4:10 p.m. (hora Colombia), por la televisión cerrada.

Vea el tenso momento de Alfredo Arias con un periodista

En la atención a prensa de @AsoDeporCali, el director del medio partidario @covealaire le formuló pregunta al profesor Alfredo Arias, creen que alguno se equivocó?



Opiniones? pic.twitter.com/ugWkppFOQk — Alfonso Morales Movilla (@PonchoMorales85) April 4, 2025