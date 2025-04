¿Cuál es la 'Teinha'?; la jugada con la que Teófilo Gutiérrez se burla de la 'Chaverrinha

Este fin de semana, el fútbol profesional colombiano tendrá Junior vs. Medellín como uno de los partidos más atractivos. Por eso, en la previa al juego, Teófilo Gutiérrez , del conjunto 'tiburón', atendió una entrevista y dejó una de sus típicas respuestas, esta vez por la jugada conocida como la 'Chaverrinha'.

El de 'La Chinita' habló con 'El Heraldo', medio que sigue toda la actualidad del Junior y advirtió al DIM de un 'as bajo la manga' y hasta le puso nombre. “Es una linda jugada, porque tiene picardía, alegría, eso nos gusta a los buenos jugadores. Yo he hecho la ‘Teinha’, tac tac, que piso la bola, la jalo y se la paso al compañero. ¿Qué si la voy a hacer ante el Medellín? Primero tengo que ver si tengo la oportunidad de jugar, porque hay un grupo grande donde todos están preparados para ser titulares, ya después veremos (risas)”, dijo el atacante.

Luego de ese gracioso momento, 'Teo' se puso un poco más serio y habló sobre su estado de forma actual. “Yo ya lo dije, estoy muy bien, físicamente estoy en la condición de que puedo aportarle mucho a los compañeros, al grupo, al equipo. Se vio el otro día en Bogotá, en la altura, donde es complicado jugar y ganar. Allá llevábamos 11 años sin ganar, pero el equipo fue, mostró categoría y ganamos con 10 hombres. Las condiciones siempre han estado, en lo físico había que trabajar un poco, pero ya estoy listo, como dice uno”, expresó de manera muy consciente en pro del equipo.

Teófilo Gutiérrez en duelo con el Junior de Barranquilla. Foto: X del Junior.

Por último, Gutiérrez Roncancio invitó a los aficionados a que asistan al Metropolitano para un nuevo capítulo de esta rivalidad que ha crecido por los antecedentes en finales. “El hincha está feliz y va a ir, seguro va a llenar el estadio, vamos a ver un lindo marco. Siempre con el Medellín son buenos partidos, con muchos goles. A mí me molesta cuando no hay goles en los partidos y cada vez que enfrentamos al Medellín hay goles asegurados. El domingo no va a ser la excepción. La gente va a ir y va a apoyar, porque ama al equipo, porque cuando hablan de su Junior sacan pecho, porque venimos bien, sumando, escalando en la tabla, cerca del liderato. Estamos en esos métricos de agarrar la cúspide y el apoyo del hincha va a ser fundamental”, concluyó.