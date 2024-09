¿Se correrá el final de la Liga Betplay II 2024 por tantos partidos aplazados?

El fútbol colombiano se ha visto muy interrumpido el último tiempo por cuenta de otros campeonatos que se están disputando en el país como el Mundial Femenino Sub-20. Por eso, mucho se preguntan si el torneo podrá culminarse en los tiempos que se establecieron. Por eso, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, aclaró el tema de una vez por todas.

Jaramillo fue invitado a una entrevista del portal 'Fútbol sin Tapujos', en el cuál habló varios temas como la liga femenina para el próximo año, la visión a futuro de la segunda división y la fecha de la final de la Liga BetPlay II 2024.

Al presidente de la Dimayor le consultaron sobre la cantidad de partidos aplazados y cuándo podría terminar el actual campeonato. Jaramillo no tuvo problema en decir una fecha exacta, aunque no descartó posibles contratiempos.

"La idea es terminarlo el 15 de diciembre, esa fue nuestra idea, la cual discutimos con los clubes. Hay una cantidad de variables que no dependen de nosotros para seguir programando y poder terminar en esa fecha. Además, también tenemos que terminar la Copa Colombia. Esto ha sido una locura, programar no es fácil, hay que tener en cuenta los días de descanso, la televisión, el Mundial Sub-20, la Copa América y todo lo que no has sucedido. Puede ser que nos toque extendernos un poco más, la idea es ponernos al día en la fecha 15. Para eso estamos trabajando duro, con todos clubes para hacer una programación que va a ser compleja y demasiado congestionada, pero eso es lo que nos toca", fue la respuesta del directivo.

¿Cómo es el formato de la Liga BetPlay II 2024?

La primera división de nuestro país consta de tres frases. El campeonato inicia con un todos contra todos que tiene 19 fechas. Los mejores ocho en la tabla de posiciones se clasificarán a los cuadrangulares finales. El líder de cada grupo se clasificará a la final, en la cuál se definirá al campeón.

Últimos diez campeones de la liga colombiana de fútbol