Se definen finalistas Torneo BetPlay 2025-II; EN VIVO minuto a minuto con Huila y Cúcuta peleando

Los tres partidos de este domingo se jugarán a las 3:30 p.m. y la transmisión por televisión será por Win S.
- 02:40 p. m. - Torneo BetPlay 2025-II📺 Hora y TV para definir finalistas de la Primera B
- 02:39 p. m. - Torneo BetPlay 2025-II🔥 Así está la tabla de posiciones del grupo B
1. Real Cundinamarca - 10 puntos (+2 diferencia de gol)
2. Patriotas - 7 puntos (0 diferencia de gol)
3. Real Cartagena - 6 puntos (ELIMINADO)
4. Boca Juniors de Cali -4 puntos (ELIMINADO)
- 02:37 p. m. - Torneo BetPlay 2025-II🔥 Así está la tabla de posiciones del Grupo A
1. Huila - 10 puntos (+3 diferencia de gol)
2. Cúcuta - 10 puntos (+1 diferencia de gol)
3. Jaguares - 8 puntos (+3 diferencia de gol) - tiene punto invisible
4. Inter Palmira - 0 puntos (-7 diferencua de gol)
- 02:32 p. m. - Torneo BetPlay 2025-II🚨 ¿CÓMO SE JUEGA LA ÚLTIMA FECHA?
Domingo 23 de noviembre: Cúcuta vs Inter Palmiras, Patriotas vs Real Cundamarca y Jaguares vs Atlético Huila. TODOS los partidos son a las 3:30 p.m.
Lunes 24 de noviembre: Boca Juniors de Cali vs Real Cartagena (7:00 p.m.). NINGUNO de los dos tiene chances.
- 02:31 p. m. - Torneo BetPlay 2025-II🔴 Bienvenidos, se definen los finalistas de la B
En el grupo A luchan Cúcuta y Huila. En el grupo B Real Cundinamarca y Patriotas.
