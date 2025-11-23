Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Se definen finalistas Torneo BetPlay 2025-II; EN VIVO minuto a minuto con Huila y Cúcuta peleando
EN VIVO

Se definen finalistas Torneo BetPlay 2025-II; EN VIVO minuto a minuto con Huila y Cúcuta peleando

Este domingo 23 de noviembre se juegan los 3 partidos en los que saldrán los dos equipos que lucharán por el título y el ascenso en el fútbol colombiano. Definición de infarto.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 23 de nov, 2025
Huila y Cúcuta Torneo BetPlay
Huila y Cúcuta Torneo BetPlay - Fotos:
Huila y Cúcuta Oficial
  • 02:40 p. m. - Torneo BetPlay 2025-II
    📺 Hora y TV para definir finalistas de la Primera B

    Los tres partidos de este domingo se jugarán a las 3:30 p.m. y la transmisión por televisión será por Win S.

  • 02:39 p. m. - Torneo BetPlay 2025-II
    🔥 Así está la tabla de posiciones del grupo B

    1. Real Cundinamarca - 10 puntos (+2 diferencia de gol)
    2. Patriotas - 7 puntos (0 diferencia de gol)
    3. Real Cartagena - 6 puntos (ELIMINADO)
    4. Boca Juniors de Cali -4 puntos (ELIMINADO)

  • 02:37 p. m. - Torneo BetPlay 2025-II
    🔥 Así está la tabla de posiciones del Grupo A

    1. Huila - 10 puntos (+3 diferencia de gol)
    2. Cúcuta - 10 puntos (+1 diferencia de gol)
    3. Jaguares - 8 puntos (+3 diferencia de gol) - tiene punto invisible
    4. Inter Palmira - 0 puntos (-7 diferencua de gol)

  • 02:32 p. m. - Torneo BetPlay 2025-II
    🚨 ¿CÓMO SE JUEGA LA ÚLTIMA FECHA?

    Domingo 23 de noviembre: Cúcuta vs Inter Palmiras, Patriotas vs Real Cundamarca y Jaguares vs Atlético Huila. TODOS los partidos son a las 3:30 p.m.

    Lunes 24 de noviembre: Boca Juniors de Cali vs Real Cartagena (7:00 p.m.). NINGUNO de los dos tiene chances.

  • 02:31 p. m. - Torneo BetPlay 2025-II
    🔴 Bienvenidos, se definen los finalistas de la B

    En el grupo A luchan Cúcuta y Huila. En el grupo B Real Cundinamarca y Patriotas.

