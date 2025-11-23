Se definen finalistas Torneo BetPlay 2025-II; EN VIVO minuto a minuto con Huila y Cúcuta peleando

🚨 ¿CÓMO SE JUEGA LA ÚLTIMA FECHA?

Domingo 23 de noviembre: Cúcuta vs Inter Palmiras, Patriotas vs Real Cundamarca y Jaguares vs Atlético Huila. TODOS los partidos son a las 3:30 p.m.

Lunes 24 de noviembre: Boca Juniors de Cali vs Real Cartagena (7:00 p.m.). NINGUNO de los dos tiene chances.