Más allá del empate 1-1 entre Deportivo Cali y La Equidad, en el estadio de Palmaseca, este sábado se presentó un hecho de violencia, según 'El Tiempo', en contra de los trabajadores de Win Sports en las afueras del escenario deportivo, por lo que se suspendió la transmisión cuando promediaba el minuto 70 del compromiso de la fecha 11 de la Liga Betplay II del fútbol profesional colombiano.

Para este compromiso y debido a la complicada situación deportiva del verde del Valle del Cauca, que no rinde en la Liga II y que se encuentra amenazado por el tema del descenso, los directivos decidieron no vender boletas en general y solamente permitir el ingreso a las tribunas de los demás seguidores. Este hecho generó polémicas y en las redes se sintieron los mensajes duros sobre ese particular.

Todos esos vientos de crisis, acompañados de los inconvenientes en lo administrativo, trajeron consigo la determinación finalizando la semana anterior de salir del entrenador Hernán Torres, debido a los malos resultados y el bajo nivel mostrado por el equipo en las primeras jornadas del rentado nacional, justo cuando se urge sumar el mayor número de puntos por el agobiante tema del descenso. En sustitución del experimentado DT, fue nombrado Sergio 'Barranca' Herrera, quien había trabajado recientemente con Jorge Luis Pinto.

¿Qué pasó con Win Sports?

Publicidad

Por medio de un comunicado oficial, el canal deportivo relató a detalle los hechos sucedidos en el estadio Palmaseca.

"Infortunadamente, debido a actos vandálicos ocurridos en las afueras del estadio de Deportivo Cali, en Palmaseca, donde se vieron afectados los equipos técnicos y los trabajadores de Win Sports y sus proveedores, nos vimos obligados a suspender la transmisión del juego entre Deportivo Cali y Equidad Seguros válido por la fecha 11 de la Liga BetPlay DIMAYOR".

Publicidad

"Lamentablemente personas inescrupulosas, ingresaron de manera violenta al lugar donde se ubicaba nuestra móvil y afectaron el desarrollo normal de nuestra transmisión. Por tal razón tuvimos que detener nuestra programación a partir del minuto 70 de juego".

"Hacemos un llamado a las autoridades, a los hinchas y a todas las personas involucradas en el fútbol para que disfrutemos y vivamos este deporte en paz".

🚨🚨🚨 Comunicado oficial de la transmisión del Deportivo Cali vs. La Equidadhttps://t.co/Rtk4SGnNaM pic.twitter.com/5UDVER3svs — Win Sports (@WinSportsTV) September 22, 2024

Así fue el partido Cali 1- La Equidad 1

El partido ente Cali y Equidad estuvo marcado por varios hechos, uno de ellos la expulsión del delantero Anderson Plata, de los 'azucareros', que tuvieron que jugar desde el minuto 52, hecho que complicó las cosas para los dirigidos por Sergio Herrrera. Cabe señalar que los dueños de casa se fueron arriba en el marcador por intermedio de un tanto de Francisco Meza.

Publicidad

Mientras tanto, los aseguradores lograron el empate al minuto 51 con una anotación de Amaury Torralvo, iniciando el segundo tiempo.

Acción de juego en el duelo entre Cali vs. Equidad, por la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Cali es 17 en la tabla de posiciones con 8 puntos, mientras que Equidad es noveno con 13 unidades.