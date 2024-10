Sergio Herrera: "Nos faltó claridad, ser más precisos; necesitamos resultados"

Tras la derrota 2-0 contra América de Cali en la ida por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2024 , Sergio Herrera, DT del Deportivo Cali, analizó el encuentro y se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo.

En primera instancia, analizó lo que hizo su equipo en la cancha del Pascual Guerrero : "Vi un Cali dispuesto a jugar, intentando jugar en muchos pasajes del partido. Lo conseguimos, aunque nos faltó claridad, ser más precisos y sumar hombres al ataque. Ese fue uno de los aspectos en los que trabajamos y seguiremos trabajando para mejorar", dijo 'Barranca'.

"Hay cosas buenas para resaltar; venimos con un 2-0 y nuestro arquero atajó un penal, lo que nos da esperanzas para ir a pelear en nuestra casa el paso a la siguiente fase", agregó el DT del Cali.

Tras ello, fue realista con lo que vive su equipo que, a pesar de que juega bien, no gana y la hinchada y la institución está urgida de resultados. "Uno siente que el equipo mejora, pero necesitamos resultados. Un 2-0 opaca lo bueno que se pudo hacer, entonces vamos en búsqueda de acompañar el juego con la obtención de puntos", declaró.

A renglón seguido, dejó en claro que: "Se analizó al rival y se dieron indicaciones, pero no es fácil controlar a jugadores tan rápidos y con un rendimiento excelente, ya que son individualidades que marcan la diferencia en nuestro fútbol. Sin embargo, creo que los controlamos, siempre estuvimos en superioridad salvo en dos jugadas, y retrocedimos bien."

Más declaraciones de Sergio Herrera

¿Qué le falta al Cali?

"Ojalá fuera cuestión de merecimientos. Resalto el trabajo del equipo con balón y sin balón, ya que se ha fortalecido en algunos conceptos que hemos inculcado en la fase defensiva. Hemos tenido pasajes en los que jugamos muy bien en ofensiva, y buscamos equilibrar eso para que, así como contrarrestamos a los rivales, tengamos la posibilidad de llegar al arco contrario y marcar goles."

Su análisis del segundo gol del América...

Siempre es así. Si ganás y jugás aceptable, se tapan las falencias o las cosas que no son tan buenas. Pero yo veo que el equipo le dio continuidad a la idea de juego que tenía. Ya con el segundo gol, el rival aprovechó con la velocidad de sus extremos."

¿Cómo se mejora el rendimiento del Deportivo Cali?

"Así se mejora, entregando conceptos y dándole continuidad. No recuerdo una jugada elaborada de parte de ellos para los goles, y eso es algo que hemos trabajado y seguiremos trabajando, no cargando la responsabilidad solo a la defensa. Les he dicho a ellos que todos defienden de manera diferente, pero defendiendo como se los pido. Lo mismo en la fase ofensiva: nuestros defensas tienen que vigilar las contras; todos atacamos, todos defendemos."