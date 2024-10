Fredy Guarín contó el secreto, con aroma de mujer, clave en su recuperación de adicciones

Del Fredy Guarín agobiado, nervioso y desesperado de hace unos meses parece quedar muy poco. El exjugador de la Selección Colombia, Porto, Shanghái Shenhua y de breve paso por Millonarios viene mostrando pasos agigantados de su proceso de recuperación a las adicciones, principalmente del consumo de alcohol que él mismo confesó a través de las redes sociales.

Y en ese sentido, en sus últimas publicaciones y en una aparición en un evento de promoción de un local comercial, el nacido en Puerto Boyacá dejó en evidencia que detrás del proceso de superación y salida del 'infierno' por beber licor en exceso, se conoció que Lily Esperanza Rodríguez se ha encargado de la recuperación, gracia a la labor profesional que adelanta en la Fundación Caminando hacia la Luz, de Fusagasugá en el departamento de Cundinamarca.

"Volví a nacer, porque todo viene cambiando, se están reconstruyendo muchas cosas, volvieron a su casa unas que se habían perdido", expresó el otrora volante de marca, que hizo una extensa carrera deportiva en nuestro país, y en clubes de Argentina, Francia, Portugal y China.

Además de eso, Guarín escribió que "Dios me lo prometió y me lo cumplió. Es real, mi gente, Dios y el programa sí funcionan. Aquí vamos a cumplirle al Rey para su Gloria".

Publicidad

Ante esto Rodríguez respondió en los comentarios y dejó un mensaje que indicó que "con la bendición de tus tres soles, D, J, D, se empieza a construir la mejor versión de tu historia, el mundo lo sabrá, seguimos, un día a la vez".

Es evidente que Daniel, Jacobo y Danna, los tres hijos del exfutbolista del seleccionado colombiano, se han convertido en la motivación principal para que él adelante y encare todo lo que ha significado alejarse de su estilo de vida e incluso de amistades que lo secundaban en sus andanzas más allá de las canchas.

Publicidad

Fredy Guarín se encuentra dedicado a la práctica del deportes, con extenuantes y exigentes labores físicas, montando en bicicleta y de igual manera, en las semanas recientes se ha dejado ver en partidos de fútbol en territorio antioqueño, con excompañeros con Jhon Javier 'Choronta' Restrepo. Así ha bajado de peso y su apariencia en más cercana a su mejor versión, en medio de entrenamientos, concentraciones y partidos.

El mensaje de la mujer detrás de la recuperación de Guarín

"Fredy tenía 11 años cuando lo conocí, un niño que no quería nada más que jugar fútbol y lo logró. Hoy, 30 años después, Dios y la vida nos une con un solo propósito: sanarnos (mental y físicamente) y llevar el mensaje de la salud mental por el mundo. Gracias mi ‘Guaro’, tu esencia, determinación y amor por los tuyos te llevará a lugares donde no has imaginado", explicó Rodríguez en redes sociales, hace un tiempo.

Fredy Millonarios es la gran contratación de Millonarios para esta temporada Millonarios Oficial

¿Qué pasó con Fredy Guarín en Millonarios?

Publicidad

En Millonarios la relación concluyó después de que en el mes de abril de 2020, en tiempos de pandemia, aparecieron videos de Guarín en redes sociales mientras que tenía un grave problema con sus familiares cercanos. Además de eso, se vio descompuesto y desencajado en otros lugares a las afueras de Medellín. Ese fue uno de los primeros hechos que hicieron pensar en que el boyacense tenía problemas graves, que lo tenían cerca de decir adiós al balompié profesional.