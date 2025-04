"Si hubiera sido tronco no juego en el Nacional de los 90', ni veinte años en la profesional"

Francisco Foronda fue un temperamental defensor central que se formó y trascendió en el fútbol profesional colombiano en Atlético Nacional en 1992 y que posterior a esto vistió los colores de clubes con Once Caldas, Millonarios y La Equidad, entre otros. Además salió al exterior para actuar en ligas como la de Argentina, Ecuador y Rusia.

Fueron muchos años en las canchas y de esto quedaron vivencias, alegrías, tristezas y momentos curiosos que el antioqueño recreó en una entrevista en el 'Anecdotario', de Gol Caracol.

"Mi sueño desde muy niño era jugar en Nacional, también era el sueño de mi papá. Y al final jugué porque era bueno, por la personalidad y el carácter supe afrontar el reto. Para muchos puede ser facil, pero no es tan fácil defender los colores del club", dijo 'Pacho', en la apertura de la charla.

¿Qué técnico le dio esa posibilidad de debutar en el profesionalismo?

"El profesor Maturana, Hernán Darío Gómez y JJ Pelaéz se pusieron de acuerdo, me pusieron a jugar siendo jovencito. En esos primeros partidos jugué con Héctor Cortina o con 'Canino' Caicedo; porque Andrés Escobar y Perea (Luis Carlos) estaban en la Colombia de mayores y Giovannis Cassiani y Marulanda (Víctor), en la juvenil".

¿Cómo definir a Nacional?

"Nacional es historia, es una caraterística de una ciudad como Medellín, que representa al país de Colombia, que ha dado títulos internacionales al país, cuyos jugadores fueron la base del Mundial de Italia 90. Yo amaba y amo a Nacional".

¿Qué le dejó jugar en el club antioqueño?

"Muchas cosas buenas. Yo hubiera jugado gratis en Nacional, pero no se podía, existen los contratos y son para cumplirlos. Yo entraba a cobrar con René (Higuita) , él cobraba 90 millones y yo 3.5 millones; pero eso no me importaba".

¿Foronda fue un tronco?

"No. Para jugar en Nacional se deben tener condiciones. Te digo que un jugador tronco no jugaba en el Nacional de los años 90, un jugador tronco no estaba 20 años en la profesional, ni jugaba 785 partidos como yo lo hice".

¿Cómo fue ser compañero de Andrés Escobar, un histórico del fútbol colombiano?

"Andrés me ayudó mucho, jugué con el todo el año 93 y antes de que lo mataran. Concentraba con Andrés, él me daba buenos consejos, fuimos un complemento importante en la cancha, él un jugador elegante y yo al lado, conmigo la cosa era seria. Yo desde joven sabía a quién tenía al lado, con quien iba a jugar".