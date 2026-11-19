Nuestro 11 inicial para el partido de hoy ¡Vamos con todo, calidosos! 🤍💚— Independiente Valle del Cauca (@clubivc) November 19, 2026
IVC 🆚 ENV#SomosValle#SomosIVC pic.twitter.com/mf6qCjoyq0
- 05:06 p. m.✔️🟢¡Así formará Independiente Valle del Cauca! ✔️🟢
- 05:03 p. m. - ✔️⚽ ¡NÓMINAS CONFIRMADAS!✔️⚽👊🏼🟠 El XI del Envigado para enfrentar a Independiente Valle del Cauca! 👊🏼🟠
⚽ ASÍ SALTA ENVIGADO FC A LA CANCHA 🍊— Envigado Fútbol Club (@EnvigadoFC) November 19, 2026
🔸 TITULARES
8️⃣8️⃣ ANDRÉS TOVAR (canterano)
2️⃣ DIDIER PALACIOS (canterano)
2️⃣8️⃣ JHON GAMBOA
1️⃣4️⃣ MATEO BETANCUR (canterano)
2️⃣7️⃣ JUAN QUEJADA (canterano)
7️⃣ JULIÁN PALACIOS (canterano)
5️⃣ SANTIAGO NOREÑA (canterano)
8️⃣ WILLIAM HURTADO… pic.twitter.com/5WWpiovABE
- 04:36 p. m.🔴🔵 ¡Los convocados del Unión Magdalena para el juego contra Boca Juniors de Cali!🔴🔵
¡Estos son los nuestros! 🔵🔴🏟️— Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) November 19, 2026
Los elegidos para defender nuestros colores y dejarlo todo en la cancha. ¡Vamos juntos por ese objetivo, muchachos! 💪🏼 ⚽ pic.twitter.com/dTZ4ogf9FZ
- 03:50 p. m.✔️🤔⚽¿Cómo está el grupo A? ✔️🤔⚽
- Envigado - 7 puntos y + 2 DG
- Unión Magdalena - 7 puntos y + 1 DG
- Boca Juniors de Cali - 7 puntos y + 0 DG
- Independiente Valle del Cauca - 5 puntos y - 3 DG (Este equipo tiene el punto invisible).
- 03:45 p. m.🤔⌚¿A qué hora empieza la definición? 🤔⌚
A las 5:30 de la tarde, de este jueves 19 de noviembre, están programados los partidos.
- Independiente Valle del Cauca vs. Envigado
- Unión Magdalena vs. Boca Juniors de Cali
- 03:43 p. m.👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼
👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto de la definición del grupo A del Torneo BetPlay II-2026.
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