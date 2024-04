Las emociones y acciones del fútbol colombiano regresaron este viernes con dos partidos atractivos. Deportes Tolima superó a Águilas Doradas y Deportivo Cali empató con América de Cali. Le contamos cómo va la tabla de posiciones, tras la apertura de la fecha 14 de la Liga Betplay I-2024.

A primera hora, en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, Tolima venció 2-1 a Águilas Doradas. Los goles del 'pijao' fueron obra de Junior Hernández y Carlos Cortés, de penalti. Por los lados del club antioqueño, el que marcó fue Felipe Pardo. Con ese triunfo, los dirigidos por David González se ubican segundos con 32 puntos.

Deportes Tolima vs. Águilas Doradas, en Ibagué. Colprensa.

En el último turno del viernes, Deportivo Cali igualaron 1-1 en un partido que tuvo hechos de violencia, que obligó a retardar la segunda parte, pero que al final se pudo disputar en su totalidad. El gol de los 'diablos rojos' fue obra de Nilson Castrillón, mientras que el de los 'azucareros' lo hizo Fabián Castillo. Con las 'tablas' los 'verdiblancos' son 15 con 15 puntos y los 'escarlatas' son octavos con 23 unidades.

Cali y América igualaron 1-1 por la fecha 16, de la Liga Betplay. Foto: Colprensa.

Fecha 16 de la Liga Betplay I-2024

Viernes

Tolima 2-1 Águilas Doradas

Cali 1-1 América

Sábado

Fortaleza vs Once Caldas

Santa Fe vs Nacional

Junior vs Envigado

Pereira vs Jaguares

Domingo

Boyacá Chicó vs Patriotas

Medellín vs Bucaramanga

Pasto vs Millonarios

Alianza FC vs La Equidad

Tabla de Posiciones de la Liga Betplay I-2024, después del América 1 - Cali 1