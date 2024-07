Tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2024, tras triunfos de Santa Fe y Once Caldas

Este sábado 20 de julio, la Liga BetPlay II-2024 dio marcha a su segunda jornada, con los dos partidazos entre Envigado vs. Santa Fe y Once Caldas vs. Águilas Doradas.

Todo inició en el estadio Polideportivo Sur, a las cuatro de la tarde, con un conjunto 'naranja' urgido de victoria, al igual que el cuadro 'cardenal', que, tras la derrota en la final de la Liga BetPlay I-2024, este semestre llega con más 'ganas' de revancha y buen fútbol.

Durante los primeros minutos, el equipo antioqueño se vio más activo e incisivo en campo rival. No obstante, al frente tuvo a Andrés Mosquera Marmolejo, quien respondió cuando la situación lo ameritó.

Con el pasar de los minutos, Santa Fe se tomó más confianza y empezó a atacar a Envigado de diferentes maneras, tanto, que finalizando la primera parte, Agustín Rodríguez puso el 0-1 tras un cobro de tiro de esquina.

Publicidad

Ya en el complemento, el 'león' salió a defender la ventaja a 'capa y espada', para quedarse con los tres puntos, algo que al final se terminó dando. Con este resultado, los dirigidos por Pablo Peirano son parcialmente primeros con se seis unidades.

Envigado y Santa Fe en acción de juego en el Polideportivo Sur, por la Liga Betplay II-2024. Foto: Colprensa

Publicidad

A segundo turno, Once Caldas se midió con Águilas Doradas, en un encuentro que estuvo pasado de 'calentura'. Durante los primeros minutos, el cuadro antioqueño fue el más incisivo con ataques en campo contrario.

De todas maneras, los manizaleños se hicieron fuertes en la segunda mitad y, con una anotación de Michael Barrios, se fueron arriba del marcador.

que tiene al 'blanco blanco' como parcialmente segundo en la tabla de posiciones.

Jugadores de Once Caldas festejando victoria frente a Águilas Doradas. Foto: Colprensa.

Así se jugará el resto de la jornada:

Publicidad

Domingo 21 de julio

Millonarios vs. Bucaramanga (3:30 p.m.).

Atlético Nacional vs. América de Cali (5:45 p.m.)

Junior vs. Boyacá Chicó (8:00 p.m.)

Publicidad

Lunes 22 de julio

Deportivo Cali vs. Alianza FC (6:00 p.m.)

Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín (8:00 p.m.)

Martes 23 de julio

Patriotas vs. Fortaleza (4:00 p.m.)

La Equidad vs. Jaguares (6:0 p.m.)

Tolima vs. Pasto (8:20 p.m.)

Publicidad

Así quedó la tabla de posiciones: