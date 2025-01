Tabla de posiciones Liga BetPlay 2025-I, tras triunfos de Nacional y América

La Liga BetPlay 2025-I nos ha dado emociones, polémicas, goles y más en sus primeros partidos en la jornada 1 del todos contra todos del campeonato.

Luego del triunfo 1-0 del Boyacá Chicó sobre Bucaramanga, en la noche de viernes, el turno este sábado fue para dos encuentros más, con la presencia de dos grandes de nuestro país: Nacional y América.

A primera hora el equipo ‘escarlata’ derrotó, de forma sufrida, 4-3 al recién ascendido Llaneros en un estadio Pascual Guerrero sin público por la sanción que tienen por lo ocurrido en la final de Copa BetPlay en 2024.

Luego fue el turno para el vigente campeón del fútbol colombiano, Atlético Nacional, quien ante su gente no defraudó y goleó 4-0 al Once Caldas.

Publicidad

Ahora, la fecha 1 continuará el domingo, lunes y martes, y ya tendrá un juego aplazado que fue el de Unión Magdalena vs Millonarios, que por la agresión al bus de los azules y las lesiones sufridas por Iván Arboleda, tuvo que posponerse.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-I:



Rank Club PJ GT E P GF GC DG Pts 1 Atlético Nacional 1 1 0 0 4 0 4 3 2 América 1 1 0 0 4 3 1 3 3 Boyacá Chicó 1 1 0 0 1 0 1 3 4 Alianza 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Deportivo Cali 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Pasto 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Deportivo Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Envigado 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Medellín 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Santa Fe 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Junior 0 0 0 0 0 0 0 0 14 La Equidad 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Millonarios 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Unión Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Águilas Doradas 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Llaneros 1 0 0 1 3 4 -1 0 19 Bucaramanga 1 0 0 1 0 1 -1 0 20 Once Caldas 1 0 0 1 0 4 -4 0

Publicidad

Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay 2025-I:

Domingo 26 de enero

Santa Fe vs Pereira (3:00 p.m.)

Junior vs Cali (5:10 p.m.)

Alianza FC vs Medellín (7:20 p.m.)

Lunes 27 de enero

Águilas Doradas vs La Equidad (6:00 p.m.)

Martes 28 de enero

Fortaleza vs Envigado (8:00 p.m.)