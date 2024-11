Teófilo Gutiérrez celebró el repechaje como un título: "Real Cartagena va a ascender"

En Cartagena el repechaje se celebra como si fuera un título. Y es que, después de un año tan complejo, el cuadro ‘heroico’ al final se terminó metiendo en la pelea, logrando de manera agónica el cupo en el repechaje, para pelear por uno de los cupos al ascenso del próximo año. Eso sí, lo primero que deberán hacer será espera el desarrollo de la final entre Unión Magdalena y Llaneros.

Y luego de confirmarse esta noticia, Teófilo Gutiérrez salió a hablar con ‘Primer Tiempo’ y dio sus declaraciones, dejando claro que la felicidad dentro del plantel es inminente: “Vamos. Lo vivimos difícil, pero esto es así, es el Torneo y gracias a Dios vamos a poder jugar la final. Vamos a ascender Dios mediante”.

Sumado a eso, Cristian Florez, el exfutbolista del América de Cali también se refirió al tema, afirmando que ahora queda seguir trabajando y soñando con el ascenso a primera división; aunque sí le agarró por sorpresa el saber que Real Cartagena jugará el repechaje: “Eso están diciendo ahí, todos estamos felices contentos, toca disfrutar este momento. En el camerino se vivió muy feliz, muy feliz, lo luchamos y trabajamos, y más en un partido tan difícil como lo fue contra Orsomarso”.

Real Cartagena recibe este lunes a Llaneros en el Torneo Beplay II-2024. @RealCartagena

“No teníamos muy claro el reglamento”

Publicidad

Dentro del grupo, la noticia, ajustada al reglamento, de que el conjunto heroico pudiera disputar el repechaje, no estaba muy clara. Es más, varios de los futbolistas e integrantes del staff en Real Cartagena dieron sus impresiones, enfatizando en que no tenían conocimiento de ls reglas que rigen al Torneo y su proceder en este tipo de casos.

“Nosotros teníamos incertidumbre de si entrábamos o no a la final. La verdad es que no festejábamos porque no sabíamos, no teníamos muy claro el reglamento, pero uno de ellos nos lo aclaro y ahí festejamos”, citó alguien del equipo, explicando que desde la Dimayor confirmaron la noticia.

Publicidad

Sumado a eso, varios futbolistas dejaron ver su alegría y emoción por disputar ‘mano a mano’ el ascenso a primera división: “Con el favor de Dios vamos a ascender. Excelente, estamos felices, estamos muy contentos por haber pasado al repechaje. Por aquí todo bien, estamos felices”.

Hinchas del Real Cartagena en el Jaime Morón León. @RealCartagena

“Sabíamos que era una final, era nuestra última vida como si fuera un videojuego. Así lo vivimos, así lo jugamos y ahora a celebrar, con los pies en la cabeza, todavía no hemos ganado nada, y ahora a ponerle corazón a lo que venga”, sentenció otro de los jugadores del Real Cartagena.