Teófilo Gutiérrez, envuelto en una jugada polémica en victoria de Junior sobre Millonarios

Teófilo Gutiérrez no fue titular en la victoria 2-1 de Junior de Barranquilla sobre Millonarios , pero los minutos que estuvo en cancha fueron suficientes para darle una mano al 'tiburón'. Prueba de ello fue lo ocurrido en el remate del encuentro, donde provocó un penalti que terminó en el segundo tanto. Sin embargo, las polémicas con 'Teo' no faltaron.

En el entretiempo, el director técnico, César Farías, movió el banco de suplentes y realizó algunas variantes, entre ellas el ingreso del ídolo 'rojiblanco', en reemplazo de José Enamorado. Desde ese momento, se hizo sentir en cancha, con buenos pases, siendo el socio de todos y también siendo un dolor de cabeza para los rivales, que no sabían cómo detenerlo.

Fue así como, al minuto 84 y tras un tiro de esquina a favor de Junior, Teófilo Gutiérrez se anticipó a Félix Charrupí, en la disputa por el balón, y el mediocampista de Millonarios cometió una imprudencia. Un pequeño golpe fue suficiente para que 'Teo' cayera al suelo y el árbitro, Nolberto Ararat, sancionara penalti a favor del equipo local, que lo celebró con toda.

El juez central hizo la señal de que le estaban hablando desde el VAR, pero lejos de decirle que revisara la acción, lo que se hizo fue confirmar la falta. Razón por la que Andrés Steven Rodríguez se hizo cargo y convirtió el segundo gol, para el 2-1 definitivo. Eso sí, las opiniones no se hicieron esperar y algunos analistas arbitrales hablaron del tema que se vivió.

Junior de Barranquilla celebra su victoria sobre Millonarios, en la Liga BetPlay I-2025 Colprensa

"Entiendo si hay dudas porque las repeticiones están tapadas por los jugadores y en una incluso por el palo, pero en esta al menos se ve que hay un lance/patada del defensor. Desde la posición de Ararat se ve pitable. PD: Ya no confío para nada en los futbolistas", escribió 'El VAR Central', en su cuenta oficial de 'X'. Pero no fue el único que se pronunció al respecto.

😬Entiendo si hay dudas porque las repeticiones están tapadas por los jugadores y en una incluso por el palo, pero en esta al menos se ve que hay un lance/patada del defensor. Desde la posición de Ararat se ve pitable. PD: Ya no confío en los futbolistas.pic.twitter.com/zuA850Y36W — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) March 10, 2025

"Ufff Terrible: Junior de Barranquilla vs. Millonarios, por la Liga Colombiana, en la fecha número 8, que contó con el árbitro Nolberto Ararat, al minuto 85 pasó el penalti. No puede ser, y ¿el VAR? Teófilo Gutiérrez salta y cae, el juez central duda y sanciona. No hubo falta. Muy mal el árbitro Ararat", afirmó Wilmer Barahona, quien es un exárbitro, en su 'X'.

Ufff Terrible:@JuniorClubSA vs @MillosFCoficial

Liga Colombiana

Fecha 8

Árbitro: Nolberto Ararat



Minuto 85: No puede ser, y el var?

Teofilo salta y cae, el árbitro duda y sanciona.



No hubo falta...



Muy mal el arbitro Ararat. pic.twitter.com/hmO6W5lPHR — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) March 10, 2025