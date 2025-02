Teófilo Gutiérrez se la cantó a Nacional: "Es el rival al que más me encanta hacerle goles"

En Junior de Barranquilla están con ansias de que Teófilo Gutiérrez vuelva a jugar de manera oficial, tras ser anunciado la semana pasada. Por su parte, delantero ha atendido por estos días a la prensa y en su más reciente entrevista le tiro una fuerte 'pulla' a Atlético Nacional.

En primer lugar, 'Teo' reconoció que los 'verdolagas' son el mejor club del momento y a los que le tiene que apuntar el Junior. "Creo que encontraron una estabilidad, han encontrado jugadores de 38, 39, 37, 36 años que pueden guiar a los jóvenes en los malos momentos. Ese ha sido la puesta a punto de Nacional, tiene un equipazo", remarcó el jugador de 39 años en charla con 'ESPN'.

Sin embargo, Gutiérrez Roncancio pasó del elogio a la 'pulla'. "Es al rival al que más me encanta hacerle goles o ganarle", añadió sobre Atlético Nacional, despertando la reacción de fanáticos paisas y barranquilleros.

Otras declaraciones de Teófilo Gutiérrez:

La clave para seguir vigente en el fútbol

"Creo que el futuro se trabaja en el presente, yo lo he trabajado mucho en la parte psicológica. Soy un tipo que trabaja la mente, me encanta, me ha dado buenos resultados. Mi psicóloga es muy buena, confío en ella y me ha llevado a ganar cosas importantes y a potenciarme. Es importante saber cómo me siento yo, aparte de la felicidad que tengo, que se me nota en los ojos, Dios me ha dado una técnica, en la que he mejorado días tras día y nunca se va a perder hasta que uno se vaya de este mundo. Conozco al entrenador, a los compañeros, ¿qué más puedo pedir? Después los resultados son consecuencias de lo que tú haces cada día".

¿En qué posición va a jugar en Junior?

"Hablé con Farías en la casa de Arturo Char y hablamos de fútbol. Compartimos ideas y tiene en su mente un proyecto muy bueno con los jóvenes. Lo más importante es disfrutar, ya sean 45 o 90 minutos que uno pueda jugar. Los compañeros hacen que uno pueda rendir a un alto nivel y el entrenador decidirá donde me va a poner porque él ve los entrenamientos todos los días".