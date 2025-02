"Juan Fernando Quintero es diferente, da placer verlo y tenemos suerte de contar con él"

América de Cali se hizo fuerte en el estadio Pascual Guerrero. Este sábado 15 de febrero, a pesar de que no hubo público en las gradas, hubo varios motivos para celebrar. Por un lado, venció 2-0 a Independiente Santa Fe , se mantuvo invicto y está en la parte alta de la tabla de la Liga BetPlay I-2025 . Por el otro, fue el anhelado debut de Juan Fernando Quintero.

Allí, el mediocampista fue titular, jugó el partido completo y dio una asistencia, que significó el gol de Rodrigo Holgado, en la apertura del marcador. Razón por la que fue elegido como la figura y, de paso, se ganó varios elogios. Jorge 'Polilla' da Silva, entrenador 'escarlata', habló en rueda de prensa y destacó la labor del futbolista antioqueño, de 32 años de edad.

¿Cree que Juan Fernando Quintero fue la figura?

"Respeto si consideran que fue la figura, pero no me gusta individualizar, solo resalto el trabajo del equipo. Creíamos que iba a ser un buen partido porque lo vimos bien; es un jugador diferente y por algo ha ganado todo lo que ha ganado y ha jugado en donde ha jugado. Da placer, verlo jugar. Tenemos la suerte de contar con él. El primer tiempo no fue como nos lo habíamos imaginado, pero después salimos con otra actitud, a presionar y salió el talento de 'Juanfer', la movilidad de Duván Vergara, la efectividad de Rodrigo Holgado, en fin. No puedo pedir mucho tampoco, menos cuando Quintero no había jugado ni nada. Lo importante era ganar y seguiremos trabajando para encontrar al equipo y mejorar siempre".

¿Qué le dijo al equipo para ese cambio de un tiempo a otro?

"Que no estábamos conformes, debíamos ser más agresivos, mejorar en la actitud, aprovechar y ganar los rebotes, hacer que el balón llegue a los jugadores importantes, todo eso. Hubo una reacción positiva. Pudimos haber aumentado en el marcador, pero bueno, ese es el América que queremos ver, con esa generación, buena actitud".

Juan Fernando Quintero, mediocampista de América de Cali, en el partido contra Santa Fe Colprensa

¿Cuál es su opinión de José Cavadía?

"Es un chico tremendo, hizo un gran partido, entró bien, tiene buen panorama de juego, es agresivo para recuperar. Por algo fue titular en partidos anteriores, incluso por encima de jugadores con más nombre o trayectoria. Ha demostrado que está aprovechando su oportunidad desde que subió al primer equipo. Es un futbolista con un futuro enorme y va a seguir teniendo minutos porque se lo ha ganado".

¿Habrá libertades para 'Juanfer'?

"La idea es que los jugadores que son diferentes y pueden desnivelar en cualquier momento, tengan libertad y contacto con el balón. Por eso, se les dio libertad para que busquen la posición en el campo que mejor les sirva. Al inicio, lo hicieron bien y después crearon un par de situaciones interesantes. Trataremos de potenciar esa idea".

Juan Fernando Quintero debutó con América de Cali y dio una asistencia contra Independiente Santa Fe Colprensa

