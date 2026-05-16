🔴 Tolima vs Nacional EN VIVO; minuto a minuto del partido de semifinal de Liga BetPlay 2026-I

Tatay Torres y un remate que pasa cerca.
- 06:05 p. m. - Tolima 0-0 Nacional🕛 MINUTO 4: PRIMERA OPCIÓN, PARA EL TOLIMA
- 06:00 p. m. - Tolima 0-0 Nacional🕛 COMENZÓ EL PARTIDO
Rueda la pelota en el Manuel Murillo Toro.
- 05:52 p. m. - Tolima vs Nacional🔴 SALEN LOS EQUIPOS A LA CANCHA
A instantes de comenzar la semifinal de ida en el Manuel Murillo Toro.
- 05:52 p. m. - Tolima vs Nacional🚨 TITULARES DEL DEPORTES TOLIMA
Nuestro once titular para enfrentar al Atlético Nacional, por el partido de ida en la semifinal de la Liga BetPlay.— Club Deportes Tolima (@cdtolima) May 16, 2026
¡Vamos por todo, TRIBU! 🏹
Deportes Tolima 🆚 Atlético Nacional
🗓 16 de mayo
🕕 6:00 p.m.
📍 La Hoguera del Indio
🎟️ Entradas en https://t.co/3xZzltyfTT pic.twitter.com/zpmb5bRF2x
- 05:31 p. m. - Tolima vs Nacional📲 TRANQUILIDAD EN CAMERINO DEL TOLIMA
- 05:08 p. m. - Liga BetPlay 2026-I🕛 HORA Y DÓNDE VER EN VIVO TOLIMA VS NACIONAL
El partido de ida de semifinales de Liga BetPlay 2026-I será a las 6:00 p.m., en el estadio Manuel Murillo Toro. Se podrá ver por Win Sports.
- 05:07 p. m. - Tolima vs Nacional🚨 ATENCIÓN: TITULARES DE ATLÉTICO NACIONAL
El 11 para el juego de hoy.#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/Vx3qiyfpWl— Atlético Nacional (@nacionaloficial) May 16, 2026
- 05:06 p. m. - 🔴 Liga BetPlay 2026-ITolima vs Nacional EN VIVO
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de ida de semifinales del fútbol colombiano.
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