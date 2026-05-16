Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Tolima vs Nacional EN VIVO; minuto a minuto del partido de semifinal de Liga BetPlay 2026-I
EN VIVO

🔴 Tolima vs Nacional EN VIVO; minuto a minuto del partido de semifinal de Liga BetPlay 2026-I

Este sábado será el partido de ida de las semifinal entre el Deportes Tolima y Atlético Nacional, en el estadio Manuel Murillo Toro, para saber si alguno tomará ventaja en la serie.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 16 de may, 2026
Comparta en:
Alfredo Morelos celebra gol con Nacional frente a Tolima.
REFRESCAR
  • 06:05 p. m. - Tolima 0-0 Nacional
    🕛 MINUTO 4: PRIMERA OPCIÓN, PARA EL TOLIMA

    Tatay Torres y un remate que pasa cerca.

    • Publicidad

  • 06:00 p. m. - Tolima 0-0 Nacional
    🕛 COMENZÓ EL PARTIDO

    Rueda la pelota en el Manuel Murillo Toro.

  • 05:52 p. m. - Tolima vs Nacional
    🔴 SALEN LOS EQUIPOS A LA CANCHA

    A instantes de comenzar la semifinal de ida en el Manuel Murillo Toro.

  • 05:52 p. m. - Tolima vs Nacional
    🚨 TITULARES DEL DEPORTES TOLIMA

  • 05:31 p. m. - Tolima vs Nacional
    📲 TRANQUILIDAD EN CAMERINO DEL TOLIMA

  • 05:08 p. m. - Liga BetPlay 2026-I
    🕛 HORA Y DÓNDE VER EN VIVO TOLIMA VS NACIONAL

    El partido de ida de semifinales de Liga BetPlay 2026-I será a las 6:00 p.m., en el estadio Manuel Murillo Toro. Se podrá ver por Win Sports.

  • 05:07 p. m. - Tolima vs Nacional
    🚨 ATENCIÓN: TITULARES DE ATLÉTICO NACIONAL

  • 05:06 p. m. - 🔴 Liga BetPlay 2026-I
    Tolima vs Nacional EN VIVO

    Bienvenidos al minuto a minuto del partido de ida de semifinales del fútbol colombiano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad