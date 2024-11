Unión Magdalena, ni trampa, ni amaño en final de la B: libreto claro de Jorge Luis Pinto

Todo un rollo se ha armado en la definición de los ascensos del Torneo Betplay a Liga de cara a la temporada 2025, debido a las interpretaciones de la reglamentación de la Dimayor. Más allá de la final del segundo semestre que se jugará entre Unión Magdalena y Llaneros, hay un tercero en disputa que es Real Cartagena que se ilusiona con un repechaje.

En las últimas horas se han emitido comunicados de prensa de los clubes involucrados, explicaciones de la Dimayor, vociferantes palabras de directivos y mucha polémica, más las críticas que se han dado por los vacíos del reglamento.

Y ahora el que ha salido a hablar ha sido Jorge Luis Pinto, entrenador del Unión Magdalena, quien se aparta de cualquier polémica y ha dejado un mensaje claro, algo que les ha repetido a sus dirigidos en los más recientes entrenamientos.

"Lo único que tengo en mente es ganar los dos partidos. Y en eso quiero que nos concentremos. En jugar bien, en manejar tácticamente bien los dos partidos", le dijo el experimentado entrenador al diario 'El Heraldo'.

"Yo le he dicho a mi equipo que no me interesa lo que dice la Dimayor, que la demanda, que el reglamento, qué ponen, qué reclaman", remarcó Pinto Afanador.

En redes sociales se ha hablado de una posibilidad de resultados en los duelos entre los samarios y Llaneros, que dejen por fuera de toda opción de un repechaje a Cartagena.

Sin embargo Pinto fue tajante, fiel a su estilo y profesionalismo, y ante eso opinó que "ni yo me presto ni sé cómo se podría hacer. Yo no sé cómo, yo no he podido entender. ¿Entonces el empate nos sirve a los dos? Yo no sabía eso. Bueno, pero no, no, yo no pienso en eso. Yo ni quiero saber más del reglamento. Mi reglamento es ganar los dos partidos, y punto".

¿Cuándo juegan Unión Magdalena vs. Llaneros?

El primer partido de la final del Torneo II de la Primera B en Colombia será este jueves 28 de noviembre, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Será a las 7 de la noche y en la capital del Magdalena hay gran ambiente por este compromiso.