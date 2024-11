Alberto Gamero, preocupado por los lesionados en Millonarios: "Es triste lo que pasó"

Millonarios sacó adelante una dura prueba. Este martes 26 de noviembre, venció 1-0 a Independiente Santa Fe, por la fecha 2 del grupo A de la Liga BetPlay II-2024 , y se ilusiona con la final. Razón por la que los elogios y aplausos de Alberto Gamero para sus dirigidos, no se hicieron esperar y así lo expresó en rueda de prensa. Sin embargo, no todo fue alegría, ya que se refirió a las lesiones que sufrieron en el primer tiempo. Sergio Mosquera y Kevin Palacios salieron con molestias físicas y el panorama no es el mejor, de cara al próximo encuentro, frente a Atlético Nacional.

¿Qué análisis hace del rendimiento de su equipo?

"Fue un partido duro. Empezamos con una estructura, pensando que ellos iban a tener la misma, pero no fue así. Igual, a lo largo de la semana, se trabajaron varios planteamientos y se aplicaron. Fuimos sólidos en defensa y se aprovechó lo que se generó. Ahora, el trabajo de los dos extremos fue estupendo, ayudando mucho. Se ganó un jugo complicado, contra un rival difícil. Hicimos el gol y nos defendimos de buena manera. Ese cuadrado defensivo se comportó perfecto y mantuvimos el arco en cero que fue clave".

¿Hay noticias de los jugadores que se lesionaron?

"Nunca me había pasado algo así, que, en el primer tiempo, tuviera que hacer dos cambios y perder dos tiempos. Lo que menos queríamos era desorganizar las cosas, que se estaban haciendo de gran manera. Es triste lo que pasó. Lo de Kevin Palacios y Sergio Mosquera parecen ser los isquiotibiales; igual, se debe esperar la resonancia y cómo evolucionan. A veces, es largo, otras veces, es corto. Hay que ver el parte médico. No fue fácil. De Juan Pablo Vargas, no sabemos su diagnóstico; quizá esté para el lunes, pero no para el viernes".

¿Cuáles son los puntos que más destaca?

"Los jugadores saben que manejamos varias estructuras, pero las cambiamos. Todo depende de cómo se van dando las cosas, como las lesiones, el desarrollo del encuentro, el trabajo del rival, el resultado, en fin. Se hizo el trabajo con Andrés Llinás, David Macalister Silva, Stiven Vega y otros futbolistas. Me gustó con la línea de cinco, al inicio, y después como terminamos. Este resultado es gracias al trabajo que hicieron, la voluntad que mostraron, no negaron ni una gota de sudor. Todos lo dieron todo. Mostraron que querían ganar el partido".

¿Cómo manejarán la recuperación?

"Tenemos planificado quedarnos en el hotel hasta el viernes, día del partido, después van a sus casas, el sábado, y lo más probable es que nos reunamos otra vez porque jugamos el lunes. Lo que se busca es darle recuperación al plantel, ya que todo está muy seguido. Vamos a tener al cuerpo médico completo, los fisioterapeutas, piscinas, hielo, terapia, en fin. Vamos de a poco. A dormir bien y recuperarse. A pesar de que Nacional tenga dos días más de descanso, hay que olvidar eso, y jugarle de igual a igual, no es más".

¿Cree que ya le tiene la medida a Santa Fe?

"No soy yo, son los jugadores, quienes entran con la disposición de ganar los clásicos. Sabían que íbamos a enfrentar a un gran equipo y lo entendieron a la perfección. La afición, los futbolistas y todos quieren ganar esta clase de partidos. No siento satisfacción, sino tranquilidad al ver que los dirigidos se ponen el overol y lo dan todo en la cancha, entendiendo que esto es un trabajo, en el que deja cada gota de sudor en la cancha, lo que les permite conseguir la victoria".

¿Cuál es el mayor crecimiento que ha mostrado en su proceso?

"Avances hemos tenido porque hemos mostrado diversas estructuras, siempre de la mano de la buena clase de jugadores que hay en la nómina. Jugamos contra Jaguares, con cinco en el fondo, y lo mismo frente a Bucaramanga, y no perdimos. Entonces, cuando se quiere fortalecer una cosa, se destapa otra. Lo que he querido con el doble '9' es fortalecer el frente de ataque y ayudar a que se tenga un equilibrio. Cuando estaban los dos delanteros, ayudaron en defensa. Miraremos cuál es el planteamiento que mejor funciona".