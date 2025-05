Unión Magdalena tildó de mentiroso al 'Arriero' Herrera: "Ni con el pétalo de una flor lo tocaron"

La fecha 17 de la Liga Betplay I-2025 se vio empañada por la invasión de los hinchas del Unión Magdalena a la altura del minuto 80, en el juego contra Once Caldas. Desde el conjunto manizaleño expresaron que el DT Hernán Darío 'Arriero' Herrera sufrió un golpe en medio del suceso, sin embargo, desde el equipo 'bananero' lo tildaron de "mentiroso".

En una entrevista para el programa 'Desde el punto penal' Alberto Mario Garzón, presidente de Unión Magdalena, hizo fuertes señalamientos sobre lo acontecido. “El técnico de Once Caldas, en una juagada habilidosa en una maniobra, en una pilatuna de parte del ‘Arriero’, dijo que le habían pegado y eso no es cierto. Nosotros hemos hecho un estudio, un análisis y una investigación exhaustiva, con videos, con testimonios, y no es cierto. El árbitro central del compromiso se acerco al banco de Unión Magdalena y dijo en 15 minutos reanudamos el partido, previo a un concepto de la Policía de que garantizaba el orden publico y que habían todas las condiciones para continuar con el juego", dijo de entrada.

Acto seguido, el dirigente contó que pasó en el 'blanco blanco'. "Luego, el juez fue al camerino de Once Caldas para informar que el partido seguiría y se encontró con que los jugadores ya estaban bañados y cambiados y el técnico 'mañosamente' decía que le habían pegado y eso no es cierto. Lo hizo para argumentar que no había garantías y el árbitro flaqueó. Debió decir que todo continuaba y que de no presentarse se interpretaba como una retirada del club visitante", añadió.

Garzón también expresó que respondieron a los castigos que les impusieron por esos hechos. "Nosotros tuvimos hasta hoy (miércoles) a las cuatro de la tarde para presentar descargos a los recursos que nos imputaron y ahí expresamos todo eso. Esperamos que la DIMAYOR revise el tema y nos devuelvan los puntos", sentenció.

🚨Primera parte: Las declaraciones del presidente del Unión Magdalena, Alberto Mario Garzón, donde anuncia que irán por los puntos ante @oncecaldas@CanalTelecaribe - Desde El Punto Penal + pic.twitter.com/ibDX8BA8Z4 — Omar. (@UnSincelejano) May 8, 2025

Por último, el presidente dejó en claro que evidentemente los aficionados tuvieron un grave error, pero que el 'Arriero', a su consideración, tampoco actuó bien. "No negamos que las barras bravas hayan ingresado y violentado el terreno de juego, pero tampoco puede venir el DT del Once Caldas a manifestar que le pegaron cuando no lo tocaron ni con el pétalo de una flor", concluyó.