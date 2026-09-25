🔴 Unión Magdalena vs. Santa Fe, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Copa BetPlay

Christian Portocarrero quedó de frente al arco y remató, pero el arquero Víctor Cabezas achicó y rechazó la pelota.
- 06:30 p. m. - Minuto 29La más clara de Santa Fe
- 06:19 p. m. - Minuto 19Unión hace daño
Contrataque del 'bananero' que finaliza con un remate de Miguel Cervantes, pero la pelota se fue desviada.
- 06:18 p. m. - Minuto 17Se salvó Unión
Centro de Maximiliano Lovera y Manuel Ballesteros por poco anota en su propio arco.
- 06:16 p. m. - Minuto 13Tarjeta amarilla en Santa Fe
Ewil Murillo fue amonestado por una fuerte entrada sobre Juan Vásquez.
- 06:11 p. m. - Minuto 10Gol de Unión Magdalena
Tiro de esquina, la pelota se paseó en el área y Freddy Molina anotó de cabeza.
- 06:09 p. m. - Minuto 9Otra vez Unión
Remate de media distancia de Kevin Salazar y gran atajada de Wbeimar Asprilla.
- 06:04 p. m. - Minuto 3La primera fue del 'Ciclón'
Remate de Juan Diego Giraldo y la pelota se va ligeramente desviada.
- 06:01 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITROInició el partido
Rodó la pelota en el estadio Sierra Nevada.
- 05:51 p. m. - PREVIALos inicialistas de Santa Fe
Esta es la nómina titular del León 🦁 para enfrentar a Unión Magdalena por la Fase 1B - Vuelta ⚽️ pic.twitter.com/wyEmEMVD0g— Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 25, 2026
- 05:50 p. m. - PREVIALa titular de Unión Magdalena
¡Once inicialista! 🔵🔴🏟️— Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) September 25, 2026
Este es el equipo del profesor Carlos Silva para enfrentar a Santa Fe en el Sierra Nevada. 🌪️ pic.twitter.com/Mf8bzzkobP
- 05:50 p. m. - PREVIA¿Por dónde ver el juego?
El encuentro será transmitido por televisión cerrada.
- 05:49 p. m. - PREVIA¿A qué hora es el partido?
La pelota rodará a las 6.00 p.m. (hora Colombia).
- 05:49 p. m. - PREVIABienvenidos
No se pierda ningún detalle del partido entre 'bananeros' y 'cardenales'.
Publicidad