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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Unión Magdalena vs. Santa Fe, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Copa BetPlay
EN VIVO

🔴 Unión Magdalena vs. Santa Fe, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Copa BetPlay

Este viernes, Unión Magdalena y Santa Fe se enfrentan por la fase 1B de la Copa Colombia. Fortaleza espera al ganador en octavos de final.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 25 de sept, 2026
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Santa Fe le ganó a Alianza FC en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Santa Fe le ganó a Alianza FC en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa
REFRESCAR
  • 06:30 p. m. - Minuto 29
    La más clara de Santa Fe

    Christian Portocarrero quedó de frente al arco y remató, pero el arquero Víctor Cabezas achicó y rechazó la pelota.

    • Publicidad

  • 06:19 p. m. - Minuto 19
    Unión hace daño

    Contrataque del 'bananero' que finaliza con un remate de Miguel Cervantes, pero la pelota se fue desviada.

  • 06:18 p. m. - Minuto 17
    Se salvó Unión

    Centro de Maximiliano Lovera y Manuel Ballesteros por poco anota en su propio arco.

  • 06:16 p. m. - Minuto 13
    Tarjeta amarilla en Santa Fe

    Ewil Murillo fue amonestado por una fuerte entrada sobre Juan Vásquez.

  • 06:11 p. m. - Minuto 10
    Gol de Unión Magdalena

    Tiro de esquina, la pelota se paseó en el área y Freddy Molina anotó de cabeza.

  • 06:09 p. m. - Minuto 9
    Otra vez Unión

    Remate de media distancia de Kevin Salazar y gran atajada de Wbeimar Asprilla.

  • 06:04 p. m. - Minuto 3
    La primera fue del 'Ciclón'

    Remate de Juan Diego Giraldo y la pelota se va ligeramente desviada.

  • 06:01 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITRO
    Inició el partido

    Rodó la pelota en el estadio Sierra Nevada.

  • 05:51 p. m. - PREVIA
    Los inicialistas de Santa Fe

  • 05:50 p. m. - PREVIA
    La titular de Unión Magdalena

  • 05:50 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por televisión cerrada.

  • 05:49 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 6.00 p.m. (hora Colombia).

  • 05:49 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre 'bananeros' y 'cardenales'.

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