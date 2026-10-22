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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el golazo de Edwin Cardona en Nacional vs Pasto; sorprendió a James Rodríguez

Vea el golazo de Edwin Cardona en Nacional vs Pasto; sorprendió a James Rodríguez

Este jueves, en Medellín, Edwin Cardona puso en ventaja a Atlético Nacional sobre Deportivo Pasto con una gran anotación de mitad de cancha. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Edwin Cardona; jugador de Atlético Nacional
Edwin Cardona; jugador de Atlético Nacional en la final de la Liga Bet Play contra Junior de Barranquilla
AFP

En el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional prendió la fiesta con un auténtico golazo de Edwin Cardon, quien sorprendió a James Rodríguez que lo aplaudió desde la tribuna.

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A los 12 minutos, a Cardona le dieron una pelota en mitad de cancha y no lo pensó dos veces para meter un potente zapatazo, colgando al arquero del Pasto, Geovanni Banguera.

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