Vea el golazo de Edwin Cardona en Nacional vs Pasto; sorprendió a James Rodríguez

En el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional prendió la fiesta con un auténtico golazo de Edwin Cardon, quien sorprendió a James Rodríguez que lo aplaudió desde la tribuna.

🟢🏟️🚀 ¡TIENEN QUE CERRAR EL ESTADIO! ¡GOLAZO DE MEDIA CANCHA CON EL SELLO DE EDWIN CARDONA!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/nwgufk5V6D — Win Sports (@WinSportsTV) October 23, 2026

A los 12 minutos, a Cardona le dieron una pelota en mitad de cancha y no lo pensó dos veces para meter un potente zapatazo, colgando al arquero del Pasto, Geovanni Banguera.