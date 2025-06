"Vencer a Nacional es un envión anímico para Millonarios de cara a la 'final' contra Santa Fe"

David González, entrenador de Millonarios, habló en rueda de prensa tras la victoria 1-0 frente a Atlético Nacional en la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025.

La clave para vencer a Nacional

“Habíamos trabajado en la semana un esquema de presión que no era tan fuerte, pero nos permitía, con ciertas ubicaciones, contrarrestar las salidas que hace Nacional, que normalmente terminan hundiendo mucho a los rivales. El primer tiempo lo hicimos bien, no los dejamos estar cómodos nunca. Por momentos hicimos posesiones largas, y producto de una de las jugadas que trabajamos mucho en la semana viene el gol de Falcao García. Ya en el segundo tiempo entendimos, teniendo ya experiencia en muchos partidos donde nos tocó defender en un bloque más bajo, hemos aprendido a contrarrestar esos pases interiores, hacer que el equipo se tenga que devolver. Lo hicimos y aprovechamos los hombres rápidos que incluimos; tienes poder, te permite irnos con un marcador más abultado. Es un gran partido que nos permite seguir soñando.”

¿Cómo está el equipo físicamente?

“El desgaste de hoy es algo a lo que ya estamos acostumbrados de cierta manera, aunque sí repercute en los días posteriores. Estamos preparados para asumirlo y lo venimos haciendo en casi todos los juegos. La intensidad siempre ha sido muy buena. Hay que recalcar el estado de esta cancha, porque entiendo que está lloviendo en cualquier parte del país, pero la cancha nunca está en malas condiciones y siempre permitió que el balón rodara y se pudiera seguir jugando. Ahora solo se trata de recuperarse de la mejor manera posible, lo más rápido, y poner nuestra cabeza en Santa Fe.”

Sobre el trabajo defensivo de Millonarios

“El nivel de los jugadores en momentos sin pelota, y no me refiero solo al portero y la línea defensiva, sino a todo el trabajo que hacen los extremos, los puntas… es algo bonito. No es lo que solemos hacer en los 90 minutos, pero es una herramienta, y nos tenemos la confianza de saber cómo defendemos, a qué zona llevamos al rival, qué espacio sí podemos dar. El nivel de Álvaro Montero también nos da mucha seguridad a todos. Desde que tengamos muchas vallas invictas, habrá más posibilidades de ganar los partidos.”

Se viene una final...contra Santa Fe

“En realidad hemos tenido cinco finales, y es lo que nosotros nos propusimos desde el día uno: en cada partido entregar un poco más. Estamos preparados para hacerlo, para jugar y poder llegar a la final. Lo de hoy es un envión anímico que hace que los cuerpos se recuperen más rápido.”