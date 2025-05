Alfredo Morelos: "Así como los hago también las puedo errar; no hay problema con eso"

Pese a que el segundo 'clásico paisa' del año terminó en igualdad a un gol, para Nacional fue un resultado amargo; luego de que le arrebataran los tres puntos sobre el final del partido. Tras el juego en el Atanasio Girardot, el delantero del 'verdolaga', Alfredo Morelos habló con los medios, y se mostró "tranquilo" pese a las críticas por su desempeño.

Aunque empezó en el banco de suplentes, el jugador nacido en Cereté se hizo sentir en la zona ofensiva tras su ingreso, pero no pudo cumplir con el objetivo principal: hacer gol.

El cuadro 'poderoso de la montaña', que logró empatar sobre el final del encuentro, pese a terminar con dos hombres menos, logró un excelente resultado; caso contrario para los verdes, que no terminan de engranar en los últimos partidos, y por ello, los hinchas le exigen mejores resultados.

Morelos Aviléz, como es habitual, pasó por zona mixta y atendió a los medios de comunicación, dejando sus habituales comentarios que no fueron bien recibidos por la afición 'verdolaga'.

"Creo que tuvimos el mando 100%, en el primer tiempo veníamos ganando. A ellos le expulsan un jugador y aún así seguíamos teniendo posesión, incluso, adentro yo tuve opciones de gol, pero no se me dio. Pero sigo con la misma tranquilidad, así como las hago, también las puedo errar; no hay problema en eso, hay que seguir trabajando, corregir errores para todo lo que es importante", dijo el popular 'Búfalo'.

En cuanto al próximo encuentro que tendrá Nacional, vital por Copa Libertadores frente a Internacional de Porto Alegre, sostuvo: "Debemos tener en lo que se viene el día jueves, sí o sí tenemos que darle la alegría a nuestra gente y conseguir los tres puntos, que es lo más importante, El año pasado pasamos situaciones más difíciles, el clásico también se empata. No pasa nada, pese a que quisimos traernos los tres puntos, pero nada con mucha tranquilidad y humildad, yo sé que lo vamos a lograr, de este bache vamos a salir y vamos a clasificar con la ayuda de Dios".

Sin embargo, estos comentarios no dieron una esperanza a los hinchas, que tildaron al jugador como "bocón" y que "no rinde en la cancha".

"El tipo hoy es más lo que 'boconea' que lo que juega, contra Inter iniciando el partido tuvo una y también la fallo, no creo que lo hayan traído para hacerle solo goles a Chico y Fortaleza, además su forma física se ve que no está"; "Jajajajaja pero póngalo a 'boconear' y verá que pa' eso si es bueno"; fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la pieza audiovisual de X.