“Willington Ortiz tenía más habilidad que Kylian Mbappé, el país no ha reconocido lo que fue”

Willington Ortiz es uno de los grandes futbolistas en la historia del balompié colombiano, y siempre es reconocido por los expertos como un emblema de nuestro país. Sobre el otrora atacante se refirió este viernes el técnico Jorge Luis Pinto quien destacó la calidad que tenía el ‘Viejo Willy’.

Y es que en una entrevista el santandereano se refirió a los mejores jugadores que dirigió y aunque nombró varios cautivó lo que dijo de nacido en Tumaco.

“Como jugador Freddy Rincón era el más completo, una dinámica impresionante, su potencia futbolística, aparición en el área, tenía gol. Con el respeto por el ‘Pibe’ Valderrama que es un gran jugador y Willington Ortiz, aunque a él hay que ponerlo al lado de Freddy porque el país no ha reconocido lo que fue Willington”, dijo de entrada en una charla con el diario ‘AS’.

Willington Ortiz, más habilidoso que Kylian Mbappé

“Lo vimos, era bravo y lo marcaban hombre a hombre y se salía, Colombia ha tenido grandes jugadores. Sin ningún problema se parece a Mbappé, le falta a Willington un poco de potencia en la definición, pero tenía más habilidad”, aseguró Jorge Luis Pinto.

Por otra parte, el entrenador colombiano tuvo también palabras de elogio para Arnoldo Iguarán, de quien hasta afirmó que tiene datos de su biotipo, que lo hacía único y “perfecto”.

Willington Ortiz - Foto: AFP

“Iguarán combinó dos aspectos que es rápido y potente, hay unos que son rápidos pero no potentes, es el deportista que en mis análisis que tengo de índices de grasa y todos esos detalles, que vengo haciendo hace 40 años, era perfecto”, finalizó Pinto Afanador.

Willington Ortiz, una leyenda del fútbol colombiano

El nacido en Tumaco disputó con la Selección Colombia cuatro Eliminatorias Sudamericanas (1974, 1978, 1982 y 1986), dos Copa América (1975 y 1979).

Ya en su etapa a nivel de clubes vistió las camisetas de Millonarios, América y Deportivo Cali.

Actualmente Willington Ortiz trabaja con el club ‘embajador’ como veedor de fútbol base, labor que desempeña desde finales de 2023 y se juntó a otros históricos del equipo bogotano que laboran en la institución como Arnoldo Iguarán y Cerveleón Cuesta.

Otras declaraciones de Jorge Luis Pinto:

*Su conflicto con Keylor Navas en la selección de Costa Rica

"Ese tema no se ha superado, no tengo ningún problema con él, el único problema es que el quería jugar póker hasta las 4 de la mañana, le dije que perdóneme, que las consecuencias eran al otro día. Los horarios, la forma de exigencia, él de pronto no ha sido leal, correcto, pero es algo que lo tocaré con los años".