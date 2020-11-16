Síguenos en:
Gol Caracol  / Willington Ortiz

Willington Ortiz

  • Willington Ortíz y Carlos Pibe Valderrama
    Willington Ortíz y Carlos Pibe Valderrama Selección Colombia - Fotos:
    AFP
    Fútbol Colombiano

    "Willington Ortiz es el mejor del fútbol colombiano; 'Pibe' Valderrama, un grande de Colombia"

    Un hombre del fútbol colombiano de antaño hizo un análisis de los mejores de su época y mencionó a dos leyendas como Willington Ortiz y a Carlos Valderrama.

  • Willington Ortiz y Kylian Mbappé
    Willington Ortiz y Kylian Mbappé - Foto:
    AFP
    Fútbol Colombiano

    “Willington Ortiz tenía más habilidad que Kylian Mbappé, el país no ha reconocido lo que fue”

    Jorge Luis Pinto llenó de elogios a Willington Ortiz, de quien dijo no tiene nada que envidiarle a Kylian Mbappé, por su forma de juego.

  • Thumbnail
    Gol Caracol

    Gol Caracol celebró sus 30 años, entre figuras del fútbol colombiano, directivos y colaboradores

    Este miércoles, en las instalaciones de Caracol Televisión, se realizó el festejo de Gol Caracol, una marca que se ha metido en el corazón de todo el país y que ha seguido a las selecciones Colombia en diferentes competiciones.

  • 339299_willington_ortiz_millos_180620_cole_.jpg
    Foto: Colprensa
    Fútbol Colombiano

    Willington Ortiz: "A Carlos Andrés Gómez hay que dejarlo ser él, no compararlo con nadie"

    El exfutbolista del 'embajador' habló con Gol Caracol del buen momento de Millonarios, del joven futbolista Carlos Andrés Gómez y de lo que viene para los de Gamero.

  • 339299_willington_ortiz_millos_180620_cole_.jpg
    Foto: Colprensa
    Fútbol Colombiano

    Willington Ortiz: "La pelota quieta no se entrena en Colombia, las gambetas desaparecieron"

    El histórico jugador del fútbol colombiano habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre el presente del balompié en nuestro país.

  • 339299_willington_ortiz_millos_180620_cole_.jpg
    Foto: Colprensa
    Fútbol Colombiano

    Willington Ortiz: “Millonarios tiene que sobreponerse anímicamente en este clásico”

    El ídolo de los ‘embajadores’ opinó acerca del momento actual que vive el equipo y la importancia que tiene el partido del próximo domingo.

  • Willington Ortiz
    Willington Ortiz, gloria del fútbol colombiano.
    COLPRENSA
    Gol Caracol

    Ricardo Gareca: "Después de Diego Maradona, Willington Ortiz fue de lo mejor que vi"

    El actual técnico de Perú y exjugador del América de Cali lanzó semejante afirmación en una extensa entrevista con la televisión de su país.

  • 332999_Willington Ortiz
    Willington Ortiz. Foto: Colprensa
    Selección Colombia

    Willington Ortiz y el duelo contra Paraguay: "Por medio gol, por uno o por dos, pero hay que ganar"

    El legendario exjugador de la Selección Colombia fue claro y habló de la importancia del partido contra la 'albirroja', de este martes.

  • Willington Ortiz sobre la Selección Colombia histórica
    Willington Ortiz sobre la Selección Colombia histórica
    AFP
    Selección Colombia

    Wilington Ortiz y su elección en la mejor Selección Colombia de la historia: "Ahí hay muchos genios"

    La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol eligió al once ideal con grandes nombres de la historia del fútbol colombiano.

  • 296583_Willington Ortiz
    Willington Ortiz, exjugador de Millonarios - Colprensa
    Fútbol Colombiano

    Willington Ortiz, de celebración: cumplió 69 años y la Selección Colombia y América lo felicitaron

    'El viejo Willy', radicado en Bogotá hace varios años, dejó huella en la selección y el cuadro 'escarlata', así como en Millonarios y Deportivo Cali.

Lo más visto
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
AFP
Gol Caracol

Kylian Mbappé causa preocupación en Real Madrid, antes de crucial partido contra Manchester City

Real Madrid recibe este miércoles al Manchester City por la Champions League, pero previo a que ruede el balón, Kylian Mbappé tiene a los 'merengues' con incertidumbre.

Irán hace parte del Grupo G del Mundial 2026 junto a Nueva Zelanda y Bélgica.
Irán hace parte del Grupo G del Mundial 2026 junto a Nueva Zelanda y Bélgica.
AFP
Gol Caracol

Irán rechazó que partido contra Egipto del Mundial 2026 celebre el 'Orgullo LGBTQ+'; "es irracional"

Desde la Federación de Fútbol de Irán aseguraron que impugnarán esta decisión. Hay que indicar que en virtud de la ley islámica (sharía), las relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas.

América cerró los cuadrangulares con victoria en el Pascual Guerrero.
América cerró los cuadrangulares con victoria en el Pascual Guerrero.
X de @AmericadeCali
Fútbol Colombiano

América pasó en blanco este 2025 en el fútbol colombiano y un primer jugador confirmó su salida

Dicho jugador vistió los colores del América por varios años, y al dar conocer esta noticia, lo llenó de tristeza y melancolía. ¡Entérese de quién se trata!

Erling Haaland, delantero del Manchester City.
Erling Haaland, delantero del Manchester City.
AFP
Gol Caracol

"Erling Haaland es increíble"; desde el Real Madrid ponen en marcha un plan para frenarlo

Manchester City visita este miércoles al Real Madrid en una nueva jornada de Champions League, y desde los 'merengues' reconocieron las cualidades de Erling Haaland.

Mohamed Salah, delantero egipcio al servicio del Liverpool.
Mohamed Salah, delantero egipcio al servicio del Liverpool.
AFP
Gol Caracol

En Arabia Saudita le 'echan un ojo' a Mohamed Salah, ante conflicto con el Liverpool

Mohamed Salah explotó por su suplencia en Liverpool, desatando una tormenta en las toldas de los 'reds'. Ahora, desde tierras árabes intenta aprovechar esta tensión.

Estadio Pedro Bidegain donde juega San Lorenzo.
Estadio Pedro Bidegain donde juega San Lorenzo.
AFP
Gol Caracol

Escándalo en el fútbol argentino; allanan la sede de la AFA y de 18 clubes simultáneamente

La noticia la registraron este martes los principales medios de Argentina y se esperan pronunciamiento oficial de las autoridades en las próximas horas. Se sacuden varios equipos grandes.

Linda Caicedo, lesionada en partido de Champions League contra el PSG.jpg
Linda Caicedo, lesionada en partido de Champions League.
Foto: Real Madrid.
Colombianos en el exterior

A qué hora juega HOY Linda Caicedo en Real Madrid vs. Wolfsburgo, por Champions League femenina

Este martes, Linda Caicedo y compañía afrontan un duro reto en el Alfredo Di Stéfano ante un rival que es dos veces campeón de Europa. ¡Prográmese y no se lo pierda!