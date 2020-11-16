Gol Caracol Willington Ortiz
Willington Ortiz
-
"Willington Ortiz es el mejor del fútbol colombiano; 'Pibe' Valderrama, un grande de Colombia"
Un hombre del fútbol colombiano de antaño hizo un análisis de los mejores de su época y mencionó a dos leyendas como Willington Ortiz y a Carlos Valderrama.
-
“Willington Ortiz tenía más habilidad que Kylian Mbappé, el país no ha reconocido lo que fue”
Jorge Luis Pinto llenó de elogios a Willington Ortiz, de quien dijo no tiene nada que envidiarle a Kylian Mbappé, por su forma de juego.
-
Gol Caracol
Gol Caracol celebró sus 30 años, entre figuras del fútbol colombiano, directivos y colaboradores
Este miércoles, en las instalaciones de Caracol Televisión, se realizó el festejo de Gol Caracol, una marca que se ha metido en el corazón de todo el país y que ha seguido a las selecciones Colombia en diferentes competiciones.
-
Willington Ortiz: "A Carlos Andrés Gómez hay que dejarlo ser él, no compararlo con nadie"
El exfutbolista del 'embajador' habló con Gol Caracol del buen momento de Millonarios, del joven futbolista Carlos Andrés Gómez y de lo que viene para los de Gamero.
-
Willington Ortiz: "La pelota quieta no se entrena en Colombia, las gambetas desaparecieron"
El histórico jugador del fútbol colombiano habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre el presente del balompié en nuestro país.
-
Willington Ortiz: “Millonarios tiene que sobreponerse anímicamente en este clásico”
El ídolo de los ‘embajadores’ opinó acerca del momento actual que vive el equipo y la importancia que tiene el partido del próximo domingo.
-
Gol Caracol
Ricardo Gareca: "Después de Diego Maradona, Willington Ortiz fue de lo mejor que vi"
El actual técnico de Perú y exjugador del América de Cali lanzó semejante afirmación en una extensa entrevista con la televisión de su país.
-
Willington Ortiz y el duelo contra Paraguay: "Por medio gol, por uno o por dos, pero hay que ganar"
El legendario exjugador de la Selección Colombia fue claro y habló de la importancia del partido contra la 'albirroja', de este martes.
-
Wilington Ortiz y su elección en la mejor Selección Colombia de la historia: "Ahí hay muchos genios"
La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol eligió al once ideal con grandes nombres de la historia del fútbol colombiano.
-
Willington Ortiz, de celebración: cumplió 69 años y la Selección Colombia y América lo felicitaron
'El viejo Willy', radicado en Bogotá hace varios años, dejó huella en la selección y el cuadro 'escarlata', así como en Millonarios y Deportivo Cali.