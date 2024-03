Inglaterra vs Brasil, EN VIVO: hora y dónde ver este clásico del fútbol mundial

En su primer partido al frente de la selección brasileña, Dorival Júnior tendrá ante sí a Inglaterra, una de las favoritas a la próxima Eurocopa y con más que cuentas pendientes con la 'Canarinha'.

Porque los ingleses solo han derrotado a Brasil una vez en 34 años y fue en 2013, en los albores del Mundial de 2014 en el que fracasaron, como es tónica habitual ya en una selección que ahora sí se ve preparada para mejorar lo logrado hace tres años en la Eurocopa, cuando solo los penaltis le arrebataron el primer título desde la Copa del Mundo de 1966.

Hora y dónde ver Inglaterra vs Brasil

Fecha: 23 de marzo de 2024

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Wembley

Dónde ver: Star +

Los ingleses, eso sí, no podrán mostrar su once de gala, porque Bukayo Saka se cayó de la convocatoria este jueves por lesión y tuvo que volver al club para proceder a la rehabilitación. A la baja del extremo del Arsenal se suma la duda clave de Harry Kane, que no se entrenó este viernes, y de Jordan Henderson, que, de todos modos, no habría sido titular. Sí estuvo en la última sesión previa al choque Cole Palmer, que venía haciendo trabajo individual.

Sin Kane, Inglaterra pierde a su capitán y al hombre que lleva 37 goles y 12 asistencias con el Bayern de Múnich esta temporada. Su ausencia la puede cubrir Ivan Toney, en su primera convocatoria tras el caso de apuestas que le tuvo ocho meses apartado, u Ollie Watkins, autor de 22 tantos esta campaña con el Aston Villa.

Inglaterra terminó el 2023 totalmente invicta Foto: AFP

El centro del campo de los de Gareth Southgate estará liderado por un Jude Bellingham en posición de volante y no de 'diez', como en el Real Madrid, y flanqueado por Declan Rice, el pivote, y Phil Foden, como opción más ofensiva.

En Brasil, este duelo supone el debut en la selección de Dorival Júnior, contratado el pasado mes de enero. Es el primer partido ante una selección europea desde que cayeran en los cuartos de final del Mundial de Catar 2022 ante Croacia y uno de los dos choques que disputarán los brasileños en esta minigira europea, el segundo será ante España en el Santiago Bernabéu (26 de marzo).

Los brasileños han tenido que hacer una convocatoria casi de urgencia, con Alisson y Ederson como bajas en la portería, Gabriel Magalhaes y Marquinhos en defensa, Casemiro en el centro del campo y Gabriel Martinelli en ataque.

Sin estos jugadores, Bento, de Paranaense, ocupará el arco, con Bremer, el último en incorporarse a la concentración, y Beraldo como pareja de centrales.

Dorival podrá probar con un centro del campo Premier League, con Bruno Guimaraes y Douglas Luiz, y después tiene dos opciones, una más ofensiva, con Raphinha y otra con Lucas Paquetá, que se había perdido las últimas convocatorias de la selección por un supuesto amaño de partidos.

Con Richarlison como 'nueve' titular, una vez superados sus problemas con el gol en el Tottenham Hotspur, donde suma nueve goles desde octubre, las miradas estarán puestas en Vinícius Júnior, en un escenario como Wembley, y en si Rodrygo será titular con Brasil.

En el caso de Vinícius, no ve puerta con la selección desde junio del año pasado, mientras que Rodrygo ha sido titular en los últimos cinco partidos de Brasil y no ha contribuido ni con goles ni con asistencias.

Endrick, la perla de Palmeiras fichada por el Real Madrid, esperará su turno en el banquillo.

Tras el amistoso de este viernes, Brasil marchará a Madrid para medirse a España e Inglaterra volverá al centro de concentración en St.George's Park para jugar contra Bélgica el 26 de marzo.