Sorpresa en Alemania: jugador se había retirado de la selección hace tres años y ahora volvió

La primera convocatoria del centrocampista del Bayern Aleksandar Pavlovic y el retorno del madridista Toni Kroosson las principales novedades de la lista del seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, para los amistosos de la contra Francia y Países Bajos el 23 y el 26 de marzo.

Kroos había anunciado el 2 de julio de 2021 su retiro de la selección alemana, con la que había jugado 106 partidos, con 17 goles.

En la lista de 26 hay ausencias notables, como la de Leon Goretzka, y aparecen seis jugadores que podrían celebrar su debut con la selección absoluta.

Así, además de Pavlovic, son convocados por primera vez Waldemar Anton, Maximilian Mittelstadt y Deniz Undav, todos del Stutgart, Maximilian Beier, del Hoffenheim, y Jan-Niklas Beste, del Heidenheim.

También aparece el barcelonista Marc-André ter Stegen.

El regreso de Kroos había sido anunciado recientemente por el propio jugador mientras que la convocatoria de Pavlovic -que ha sido la revelación del Bayern esta temporada- se esperaba en medio de la lucha entre la Federación Alemana de Fútbol (DFB) la Federación Serbia por asegurarse los servicios del jugador que tiene las dos nacionalidades.

"Con respecto a Alex quiero dejar algo claro, no se trata de una convocatoria política. Se trata de una decisión tomada a partir de su rendimiento. Me alegro que quiera jugar con Alemania pero si me hubiera dicho que prefería jugar con Serbia lo hubiera respetado y no hubiera insistido", dijo Nagelsmann.

Además de los seis potenciales debutantes, hay seis jugadores que no había estado en las convocatorias en los partidos de noviembre que se saldaron con derrotas ante Turquía y Austria.

Además de Kroos regresan a la convocatoria Manuel Neuer, que había estado por fuera por lesión, Chris Führich, Robin Koch, Bernd Leno, y Jamal Musiala.

Alemania cayó este sábado con Japón en partido de preparación. SWEN PFORTNER/dpa Picture-Alliance via AFP

La lista de 26 jugadores, es la siguiente:

Porteros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Bernd Leno (Fühlham), Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-André ter Stegen (Barcelona).

Defensas: Waldemar Anton (Stuttgart), Jan-Niklas Beste (Heidenheim), Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen). Joshua Kimmich (Bayern), Robin Koch (Eintracht Fráncfort), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid). Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Centrocampistas: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (Stuttgart), Pascal Gross, Ilkay Gündogan (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern), Aleksandar Pavlovic (Bayern), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

Delanteros: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern), Deniz Undav (Stuttgart).