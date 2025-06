Futbolista argentino falleció en pleno partido; se reveló primer video

El fútbol de Argentina está de luto por el sensible fallecimiento de un jugador en pleno partido. En las redes sociales se conoció el primer video de los hechos ocurridos en el Torneo Federativo en Chaco. Se trata de Enzo Pittau, de 35 años, delantero de Don Orione de Barranqueras, equipo que enfrentaba el juego de revancha contra Unión en Machagai.

En la red social 'X', se filtró el video de lo ocurrido. En las imágenes se ve que Pittau recibe la pelota en ataque, la pierda y trastabilla en dos ocasiones hasta que finalmente cae sobre la grama.

🇦🇷 | Conmoción en el fútbol argentino: Un futbolista murió durante un partido del Torneo Federativo en Chaco.



Enzo Pitau, de 35 años, sufrió una descompensación repentina en pleno campo de juego y falleció minutos después en un hospital local. pic.twitter.com/nJd50OWTkR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 3, 2025

El portal 'Interior Futbolero' agregó más detalles como el hecho de que no había una ambulancia durante el juego y que por ende el jugador tuvo que ser transportado en un carro particular hacia el hospital. Sin embargo, no resistió y llegó sin vida.