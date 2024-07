Gareth Southgate, DT de Inglaterra: "España ha sido el mejor equipo, pero es una final"

Gareth Southgate, seleccionador deInglaterra, expresó este miércoles que está "muy orgulloso" de alcanzar la primera final de la historia de su país en el extranjero, pero remarcó que su conjunto ha venido "a ganar" la Eurocopa en la final del próximo domingo frente a España, al que calificó como "el mejor equipo" del torneo, al tiempo que enfocó "al día extra" de descanso con el que cuenta su rival.

"Estos partidos han sido dramáticos porque los goles han llegado muy tarde. La única razón por la que asumí este cargo es intentar traer el éxito a Inglaterra como nación y para intentar mejorar el fútbol inglés y poder llevar al equipo a la primera final en el extranjero. Estoy inmensamente orgulloso de ello, pero hemos venido a ganar. Jugamos contra el mejor equipo del torneo y tenemos un día menos para prepararnos (España jugó el martes su semifinal ante Francia)", dijo en rueda de prensa.

"El día extra (de descanso de España) es una preocupación. Sabemos que en los últimos torneos eso ha sido un problema para los finalistas, así que tenemos que hacerlo lo mejor que podamos para recuperar bien a los jugadores. Tenemos una oportunidad tan buena como la que más", añadió.

Jugadores de Inglaterra festejando el pase a la final de la Eurocopa 2024. Foto: AFP.

"Los muchachos han estado en el vestuario, pero están directamente en el hielo, no habrá ninguna gran fiesta. Cuando asumí este trabajo, llevaba dos años como entrenador de la Premier League; ahora tengo más de 100 partidos internacionales y he aprendido mucho. Cada experiencia por la que pasas aprendes de ella. La última final fue nuestra primera final de la Eurocopa. No lo hicimos todo bien, pero intentaremos ser mejores esta vez", dijo.

Para él, "no es tan simple"contrarrestar a España con tener el balón y hacerlos "correr". "Presionan muy, muy bien. Vamos a tener que ser excepcionales con el balón y también sin él. Pero es una final. Ya lo sabes, esperas que sea así. España ha sido el mejor equipo y nosotros estamos empezando a mostrar una mejor versión", valoró.

"Estoy muy satisfecho con nuestro juego. Imagino que hacía mucho tiempo que un equipo inglés no tenía el 60 por ciento de la posesión del balón, además contra Países Bajos", continuó el técnico, que destacó la "resistencia y el carácter del grupo" y resaltó que Ollie Watkins "se entrena todos los días y ha estado listo para su momento", por mucha "frustración" que le hubiera generado haber jugado sólo 20 minutos hasta ahora en el torneo.

Inglaterra levantó de nuevo un gol en contra, por tercera vez en las eliminatorias. "Carácter. No merecíamos ir por detrás en el marcador. Empezamos muy bien el partido. Nuestro rendimiento con el balón fue realmente bueno. Causamos muchos problemas a nuestro rival. Fue un partido muy complicado. Ellos cambiaban continuamente su forma de construir el juego y nosotros teníamos que cambiar continuamente nuestra forma de defender", dijo.