Golazo de Julio Enciso, revisión VAR y polémica en Colombia vs. Paraguay, por Eliminatorias

Por más que se estiró Camilo Vargas no pudo evitar el golazo que le marcó Julio Enciso en Colombia vs. Paraguay, este martes 25 de marzo, en el estadio Metropolitano. El número '19' de la 'albirroja' envió el balón al fondo de la red; no obstante, el tanto del deportista paraguayo fue revisado en el VAR, y tras varios minutos de suspenso, Facundo Tello determinó que el 2-2 se subió al tablero. La acción fue polémica.

Y es que desde el VAR alertaron al árbitro central argentino para que revisara un posible fuera de juego por parte de Enciso, pero luego de revisar las imágenes en el monitor se determinó que Daniel Muñoz y otro jugador de Colombia tocaron el balón antes, por lo tanto el gol del jugador paraguayo se validó.

De otro lado, en medio de la revisión y posterior validación del gol de Enciso para Paraguay, Tello le mostró una tarjeta roja a uno de los asistentes técnicos en la 'albirroja'.