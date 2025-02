Hansi Flick y las declaraciones que no gustaron en Barcelona antes de enfrentar al Atlético

El entrenador del Barcelona , Hansi Flick , ha asegurado este lunes que el atacante Dani Olmo está listo para ser titular en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que se disputará este martes en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

"Olmo está listo para ser titular y ya ha demostrado de lo que es capaz, pero también tenemos que cuidarlo como hemos hecho hasta ahora. Tenemos que seguir así. El otro día (el domingo en la victoria ante la UD Las Palmas por 0-2) anotó un gol muy importante y estamos contentos con él", ha señalado el técnico alemán.

En declaraciones desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Flick ha destacado que el Atlético de Madrid es "un gran equipo que ha invertido mucho dinero" y está "haciendo bien las cosas" esta temporada. "Tienen la mejor defensa de LaLiga y buenos jugadores en ataque. Será un partido duro", ha añadido.

El entrenador del Barça, que este lunes cumple 60 años, ha dicho que espera "un partido nuevo", que tendrá poco que ver con la derrota del pasado 21 de diciembre (1-2) en el último cara a cara con el equipo rojiblanco.

"La parte positiva de aquel partido es que aprendimos que podemos jugar bien, al máximo nivel. Pudimos marcar dos o tres goles más antes de que ellos empataran, y esta vez tendremos que aprovechar las ocasiones que tengamos en ataque", ha analizado.

Preguntado por si será Frenkie de Jong o Marc Casadó quien partirá como mediocentro titular, Flick ha respondido que "todo el mundo está a un buen nivel" y puede "ofrecer cosas diferentes". "Tenemos que decidir qué es lo que necesitamos ante el Atlético, y lo decidiremos mañana", ha agregado.

El técnico germano ha contestado que "no importa" jugar la ida en casa, puesto que siempre salen al campo "a ganar". Asimismo, ha señalado que los árbitros tienen que "ser más sensibles" con las entradas que reciben los futbolistas y enseñar más tarjetas amarillas, aunque ha insistido en que "no se trata de proteger en especial a Lamine, Vini o Mbappé, sino a todos los jugadores".

En referencia al calendario, Flick ha comentado: "A veces no estamos contentos con esto, pero no podemos hacer nada. Es cosa de LaLiga o de la Federación, no está en nuestras manos. Lo gestionamos bien en el pasado y espero hacerlo bien de nuevo en el futuro".