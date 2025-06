Ídolo del fútbol peruano elogió a Luis Díaz: "Es un crack y puede jugar en cualquier equipo"

LaSelección Colombiadisputará un partido de vital importancia frente a Perú, correspondiente a la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro está programado para el viernes 6 de junio, a partir de las 3:30 p. m. (hora colombiana), con transmisión de Gol Caracol.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo afrontarán un compromiso clave en su aspiración de clasificar a la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Además, el combinado 'cafetero' buscará poner fin a una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria.

Referente de Perú se rinde ante Luis Díaz

Luis Díaz durante un entrenamiento de la Selección Colombia FCF

En diálogo con Gol Caracol, el exjugador y referente del fútbol peruano Nolberto Solanose refirió al partido que disputará su selección ante Colombia, así como al presente de Luis Díaz. Con el combinado inca, 'Ñol' fue internacional en 95 ocasiones y anotó 20 goles.

"Luis Díaz es un crack, el que juega bien, juega bien en cualquier equipo (...) las decisiones son momentos. Mira Luis, deja el Porto y fue un Liverpool que Klopp había construido. El senegalés Mané dejó la vara muy alta y a Luis pareció que no le afectó para nada y entró un gran equipo de club. Después es esa, ellos tienen que elegir el momento donde les queda les pueda caer perfecto", expresó 'Ñol' Solano.

El exjugador del Newcastle, Boca Juniors, Universitario, Aston Villa, entre otros, también puso como ejemplo a 'Lucho' al hablar de Jhon Jáder Durán y su fichaje por el Al Nassr de Arabia Saudita.

"Demasiado pronto porque yo he jugado en el Aston Villa, estuve con Juan Pablo Ángel, compartimos juntos ese año, es un club que ha crecido muchísimo desde la época que nos tocó vivir a nosotros y ahora el Aston Villa es un equipo como todos los de la Premier (...) uno quiere estar siempre en la elite, de repente irte a estos lados pasará muy desapercibido (...) Como le pasa a Luis (Díaz), ahora está en la mejor liga del mundo, lo van a reconociendo y eso es lo lindo, eso es lo lindo de mantenerte en estas ligas, pero bueno, nadie se mete en los pensamientos".

"Él (Jhon Durán) al estar en el Aston Villa tiene que competir fecha a fecha con el compañero y ganando dinero también, porque tampoco no es que no se gane. Pero bueno, a veces los jugadores de repente entran en ese confort, decir: 'Vengo acá y juego tranquilo y no me molesta nadie'", añadió Nolberto Solano al Gol Caracol.

Cabe recordar que Luis Díaz será una baja sensible para Néstor Lorenzo frente a Perú por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que el guajiro volvería a tener acción con Colombia en el partido contra Argentina.