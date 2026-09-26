🔴 Inglaterra vs. España, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Liga de las Naciones

⏱️ Minuto 34:
Tiro de Dani Olmo que pasa cerca a la portería inglesa.
Tiro de Dani Olmo que pasa cerca a la portería inglesa.
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España logra recuperar el balón tras una mala salida.
Gran pase de Rodri a Ferran Torres que de manera increíble falla el mano a mano.
Bellingham desaprovecha una oportunidad para empatar el partido.
Partido bastante entretenido en el que España tiene las cuerdas del partido, pero Inglaterra también llega, aunque con poco peligro.
Inglaterra reacciona después de varios minutos de dominio español.
Gol de Ferran Torres anulado por fuera de lugar.
Gooool de España. Anota Lamine Yamal
Inician los primeros 45 minutos de partido.
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