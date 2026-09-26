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Gol Caracol  / 🔴 Inglaterra vs. España, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Liga de las Naciones
EN VIVO

🔴 Inglaterra vs. España, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Liga de las Naciones

Este sábado, la selección inglesa recibe en el mítico estadio de Wembley a la selección española, actual campeona del mundo.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 26 de sept, 2026
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Inglaterra vs España se enfrentan en esta primera jornada de la Liga de las Naciones
Inglaterra vs España se enfrentan en esta primera jornada de la Liga de las Naciones
AFP
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  • 02:23 p. m. - Inglaterra 0-1 España
    ⏱️ Minuto 34:

    Tiro de Dani Olmo que pasa cerca a la portería inglesa.

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  • 02:21 p. m. - Inglaterra 0-1 España
    ⏱️ Minuto 30:

    España logra recuperar el balón tras una mala salida.

  • 02:16 p. m. - Inglaterra 0-1 España
    ⏱️ Minuto 27:

    Gran pase de Rodri a Ferran Torres que de manera increíble falla el mano a mano.

  • 02:15 p. m. - Inglaterra 0-1 España
    ⏱️ Minuto 25:

    Bellingham desaprovecha una oportunidad para empatar el partido.

  • 02:13 p. m. - Inglaterra 0-1 España
    ⏱️ Minuto 20:

    Partido bastante entretenido en el que España tiene las cuerdas del partido, pero Inglaterra también llega, aunque con poco peligro.

  • 02:05 p. m. - Inglaterra 0-1 España
    ⏱️ Minuto 15:

    Inglaterra reacciona después de varios minutos de dominio español.

  • 01:58 p. m. - Inglaterra 0-1 España
    ⏱️ Minuto 8:

    Gol de Ferran Torres anulado por fuera de lugar.

  • 01:53 p. m. - Inglaterra 0-1 España
    ⏱️ Minuto 2:

    Gooool de España. Anota Lamine Yamal

  • 01:52 p. m. - Inglaterra 0-0 España
    Inicia el primer tiempo.

    Inician los primeros 45 minutos de partido.

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