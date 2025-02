Íñigo Pérez saca pecho con Rayo Vallecano: “Estoy satisfecho con la plantilla"

Si bien James Rodríguez ya no hace parte de las filas del Rayo Vallecano, con el que disputó siete encuentros en los que aportó una asistencia, las declaraciones de Íñigo Pérez, entrenador del conjunto madrileño, siguen haciendo eco en Colombia.

Por la fecha 23 del campeonato español, el exequipo de James tendrá acción en condición de local contra el Real Valladolid. El encuentro está programado para el viernes 7 de febrero.

A pesar de la polémica que se armó en torno a la suplencia de James Rodríguez, que derivó en su salida del club ibérico rumbo a México en donde firmó con León, el Rayo Vallecano cumple una destacada campaña en La Liga, dado que el equipo marcha en la sexta posición que da clasificación a la próxima edición de la UEFA Conference League.

Las declaraciones de Íñigo Pérez previo al choque contra Valladolid

Íñigo Pérez entrenador del Rayo Vallecano durante partido. Getty Images.

Publicidad

Pérez palpitó el duelo por liga en el que esperan hacer respetar su estadio contra uno de los coleros del campeonato.

“La clave es el buen ambiente. Lo ideal sería que no dependiera de sí juego o no juego. A partir de ahora hay que seguir funcionando así. Tenemos dos jugadores por puesto. Me gustaría que mantuvieran esta dinámica”, fueron algunas de las palabras durante la rueda de prensa de Íñigo Pérez.

Publicidad

No obstante, una de sus respuestas llamó la atención, ya que Pérez aseguró sentirse conforme con los nombres que están a su disposición.

“Estoy satisfecho con la plantilla. Cuando me refiero a plantilla extensa, no me quejo del número de jugadores, pero habrá varios que participen muy poco. Los mercados es una opción para mostrar si tienen o no interés por salir”, expresó Pérez.

Y agregó: “Ojalá que se dé mañana la victoria. El mérito del récord de nueve partidos sería de ellos. No es fácil hacer caso a un chico prácticamente de su edad, primera experiencia de entrenador y que les exige muchísimo. Mérito de ellos, del staff”.

Del mismo modo, el español remarcó que hay que ir partido a partido, aunque no dejó lado los objetivos que viene cumpliendo la institución: “Es un año positivo a nivel profesional para el club. Conseguir la permanencia el año pasado de dónde se venía. Hay que seguir semana tras semana. Las evaluaciones se hacen al final”.

Publicidad

En lo que va de 2025 por La Liga, Rayo Vallecano no sabe lo que es perder, por lo que contra Valladolid podrá extender su invicto a nueve partidos. Su última de