Jhon Jáder Durán hizo reflexionar a Manuel Neuer, tras anotarle en Champions League

Jhon Jáder Durán hizo historia. El pasado miércoles 2 de octubre, anotó el gol de la victoria de Aston Villa contra Bayern Múnich, por la fecha 2 de la Champions League . Al minuto 70, el entrenador, Unai Emery, lo eligió para que saltar a la cancha, en reemplazo de Ollie Watkins. Poco tiempo le bastó para inflar las redes. Cuando se jugaba el 79', se inventó una definición maravillosa y marcó.

Luego de un pase largo y al ver que Manuel Neuer estaba un poco salido del arco, el delantero colombiano no dudó en rematar, colgar al arquero alemán y poner el 1-0 definitivo. Locura y fiesta en Villa Park, donde miles de aficionados, jugadores, cuerpo técnico y demás personas presentes festejaron con toda. Y es que fue una de las grandes sorpresas de la jornada en el torneo de clubes.

Por eso, las reacciones no se hicieron esperar y quien habló, tras la 'obra maestra' de Jhon Jáder Durán fue el guardameta alemán, analizando lo acontecido. "De 10 partidos, probablemente serían seis victorias, quizás tres empates y una derrota, si miras el juego así. No jugamos un mal encuentro, aunque no fue nuestro mejor juego, es verdad, pero eso puede pasar en el fútbol", afirmó.

Pero no fue lo único y también se animó a resaltar el trabajo hecho por su rival. "Aston Villa jugó bien, esperó el momento oportuno, especialmente en la primera parte, con la presión que realizó, e intentó forzarnos a jugar por un lado. Nos costó un poco enfrentarnos a esa defensa agresiva. Sin embargo, tuvimos nuestras oportunidades, pero no pudimos convertirlas en gol", sentenció.

Jhon Jáder Durán festejando anotación contra el Bayern Múnich, en la Champions League. Foto: Nur Photo.

De igual manera, Joshua Kimmich, referente del Bayern Múnich, opinó sobre lo acontecido. "No implementamos nuestro juego al 100 por ciento, cometimos demasiados errores y no estuvimos tan precisos para llegar a las segundas pelotas como lo hemos estado en semanas anteriores", dijo, de entrada. Recordemos que, en la fecha 1, el cuadro bávaro venció 9-2 a Dinamo Zagreb.

"En ataque tuvimos nuestras ocasiones, aunque no todo fue perfecto. Si bien es cierto que no fueron tantas, las que tuvimos fueron ocasiones reales. Siempre es difícil crear oportunidades de gol y peligro contra un rival que defiende tan atrás. En el primer tiempo, tuvimos una buena oportunidad de Serge (Gnabry) y otra de Harry (Kane). Alguna pudo haber terminado adentro", sentenció.