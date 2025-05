Jorge Soto no aguantó las lágrimas, tras su error con América: "Quiero disculparme"

En el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, América de Cali empató 1-1 frente a Racing de Montevideo en el estadio Pascual Guerrero, resultado que le permitió avanzar a los play-offs del torneo continental.

Por la sexta jornada del grupo C, el conjunto vallecaucano sufrió más de la cuenta ante un equipo uruguayo que no se guardó nada. Matías Fonseca adelantó a la visita tras un error defensivo de Jorge Soto, lo que complicaba seriamente la clasificación de los ‘diablos rojos’. Sin embargo, en el tiempo de adición, apareció Jean Carlos Pestaña para empujar un rebote dentro del área y sellar el empate definitivo, desatando la euforia en las tribunas.

Gracias a este resultado y a la derrota de Corinthians por 1-0 contra Huracán, América logró quedarse con el segundo lugar del grupo por diferencia de gol, superando al equipo brasileño. Ahora, el cuadro dirigido por Jorge ‘Polilla’ da Silva se medirá en los playoffs ante uno de los terceros de grupo de la Copa Libertadores, en busca de un lugar en los octavos de final.

El llanto de Jorge Soto, tras el final del partido

Jorge Soto, arquero del América de Cali. COLPRENSA

Publicidad

Tras el pitazo final en el Pascual Guerrero, mientras algunos jugadores de América de Cali celebraban el agónico empate, Jorge Soto se mostró visiblemente afectado por su error, que por poco le cuesta la eliminación al conjunto 'escarlata' de la Copa Sudamericana.

El consuelo de los compañeros de Jorge Soto, tras su error en Copa Sudamericana con América de Cali. pic.twitter.com/lgKt03XgtM — J a v i G a r c í a 🇨🇴 (@xavigarciag88) May 28, 2025

En redes sociales circula un video en el que varios compañeros consuelan a Jorge Soto, quien, pese a la clasificación a la próxima instancia de la Copa Sudamericana, quedó con un sabor agridulce. En diálogo con 'ESPN', aprovechó para disculparse con el grupo y con la afición.

Publicidad

"Quiero primero aprovechar para darle una disculpa al equipo, a la hinchada. Sé que no me la van a pedir, pero se las quiero expresar porque cometí un error que nos costó un gol que nos puso a sufrir más de lo que de lo que queríamos y agradecerles por el respaldo", fueron las primeras palabras de Jorge Soto.

Asimismo, el guardameta americano explicó que nunca perdió la esperanza en sus compañeros para cumplir con el objetivo.

"Tenía la fe y la esperanza de que mis compañeros me podían salvar y así fue (...) está en la vida del arquero lastimosamente. No tenemos margen de error, por fortuna somos un grupo muy unido y hoy ellos me han salvado", puntualizó el arquero de América de Cali, finalizado el encuentro.