Temor en Millonarios, América y Nacional; sus figuras irían a Selección en cuadrangulares

Pese a que el argentino Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, no suele echar mano del fútbol nacional para armar sus convocatorias, en esta oportunidad tendrá que acudir a más de un hombre del medio local para los encuentros contra Perú y Argentina, del 6 y 10 de junio, respectivamente.

Las ausencias por sanción se suman a la directriz de FIFA, que permitirá a los equipos que vayan al Mundial de Clubes no ceder a sus futbolistas, motivo por el que la escuadra 'cafetera' no podrá contar con varios de sus integrantes.

En consecuencia, el estratega se verá obligado a completar la nómina con elementos de la Liga Betplay que sus respectivos equipos necesitan para afrontar de la mejor manera los cuadrangulares semifinales, por eso se hace necesario saber quiénes serán los más perjudicados con la ausencia de sus estrellas.

En ese listado aparecen conjuntos como América de Cali, Millonarios, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que constantemente hacen aportes a los combinados nacionales.

¿Millonarios, América o Nacional, cuál será más perjudicado por al Selección?

Millonarios no contaría con el arquero Álvaro Montero, frecuentemente citado al combinado tricolor. Atlético Nacional podría aportar al portero David Ospìna, al lateral Andrés Román y a los atacantes Marino García y Kevin Viveros.

A su vez, América de Cali se quedaría sin el creativo Juan Fernando Quintero, sin el peruano Luis Ramos, requerido por el seleccionado inca; y sin el argentino Rodrigo Holgado, convocado por Malasia, de donde es parte de su familia.

Finalmente, aparece Junior de Barranquilla, cuyo arquero, Santiago Mele, es uno de los infaltables en las convocatorias de su país.

Estos clubes perderían a sus hombres entre el 2 y el 11 de junio, cuando se disputarán los siguientes encuentros pertenecientes a 2 fechas de los cuadrangulares semifinales en la Liga Berlpay:

⦁ Fecha 2

Miércoles 4 de junio

América vs. Junior

Jueves 5 de junio

Millonarios vs. Nacional

⦁ Fecha 3

Sábado 7 y domingo 8 de junio

Tolima vs. América

Junior vs. Medellín

Once Caldas vs. Millonarios

Nacional vs. Santa Fe