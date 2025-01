José Mourinho: "En mis 35 años en el fútbol, nunca vi algo así; todo es un escándalo"

José Mourinho es considerado como uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol. Lo hecho en Porto, Inter de Milán, Chelsea, Real Madrid, Manchester United y Roma, ganando títulos locales e internacionales, es prueba de ello. Pero también se ha caracterizado por su forma de ser, siempre tan polémica, diciendo las cosas 'sin pelos en la lengua'.

Por eso, esta vez no fue la excepción. En junio de 2024, fue presentado como director técnico de Fenerbahce y, desde ese momento, ha vivido una serie de situaciones que no le han gustado. Razón por la que, tras la victoria 2-1 sobre Hatayspor, por la fecha 18 de la Superliga turca, no se guardó nada y arremetió contra los favorecimientos para Galatasaray.

"No hablo turco, así que no veo televisión, ni leo los periódicos, ni reviso redes sociales. Ahora, tengo mis opiniones y debo decir que, en 25 años como entrenador y 35 en el fútbol, ya que fueron 10 siendo asistente, nunca vi algo así. Nada de eso es comprensible y está más allá de los límites de un club, que no puede destruir un sistema tan fuerte", dijo de entrada.

Hasta el momento, los dirigidos por el estratega portugués marchan en la segunda posición, con 39 puntos, producto de 12 triunfos, tres empates y dos derrotas, y una diferencia de gol de +26. Quien marcha de líder es, justamente, el conjunto 'león', sumando 47 unidades, gracias a sus 15 victorias, dos igualdades y cero caídas; además, su diferencia es de +29.

💣 MOURINHO EN ESTADO PURO:



❌ “Nunca había visto algo así, es un escándalo”.



😡 ¡Rajadón del portugués contra los árbitros en Turquía! pic.twitter.com/hnSNUo19IZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 6, 2025

"Esta es su liga, la misma que ama cada niño, a la que aspiran a llegar a ser futbolistas profesionales, pero si están felices y conformes con el statu quo de esta liga, pues bueno. Para cerrar la brecha, necesitamos ganar los partidos y, al mismo tiempo, el líder tiene que perder puntos. La pregunta importante es ¿cómo van a perder puntos?", añadió José Mourinho.

Para finalizar, dejó una reflexión. "He venido escuchando siempre la misma palabra: 'escándalo'; la escucho todo el tiempo. A algunos les gusta; al ganador, también, pase lo que pase, que es lo peor. ¿Por qué les da miedo decir la verdad? ¿A qué le teme la gente en este país? ¿Creen que la distancia de puntos se debe únicamente al fútbol jugado?", sentenció el luso.