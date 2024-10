José Mourinho explotó contra la UEFA y los árbitros, tras expulsión en la Europa League

José Mourinho , técnico del Fenerbahce , es uno de los entrenadores que menos 'pelos en la lengua' tiene a la hora de hablar de lo que según él sean injusticias o controversias en el mundo del fútbol, principalmente cuando él hace parte de estas mismas.

En la tarde de este jueves 24 de octubre, el DT del equipo turco se vio envuelto en una nueva polémicas, tras ser expulsado en el más reciente duelo de la Europa League contra su ex equipo, el Manchester United , dejando declaraciones sarcásticas y críticas en contra del juez central del partido y contra la propia organización de fútbol europeo, la UEFA.

El francés, Clément Turpin, fue el árbitro principal del partido que era correspondiente a la tercera jornada de la Europa League. El juez tuvo varios cruces de palabra con Mourinho, quien, como es bien conocido, no se limita a tratar las cosas con tranquilidad, en caso de lo que él considere una injusticia. El portugués, sobre los 57 minutos de juego, vio la tarjeta roja por reclamar de manera efusiva y acalorada al central francés el no cobro de un penal a favor de los locales. Finalmente, Turpin no dudó en mandar al vestuario al reconocido entrenador.

Su equipo tuvo que pasar el resto del encuentro sin la dirección en campo de José Mourinho, que en la rueda de prensa posterior al duelo dejó unas polémicas y sarcásticas declaraciones, que no pasaron desapercibidas, diciendo: "Turpin me dijo que, mientras veía la jugada en el área, también estaba pendiente de mi comportamiento en la línea de banda. Increíble. Lo felicito porque es absolutamente increíble. Su visión periférica durante el partido, a 160 km/h, tenía un ojo puesto en la situación del penalti y el otro en el banquillo y en mi comportamiento.... Eso es lo que lo convierte en uno de los mejores árbitros del mundo, según UEFA", señaló 'The Special One' entre risas.

José Mourinho, técnico del Fenerbahce - Foto: AFP

Habiendo ya dejado estas polémicas palabras, 'Mou' no se limitó a referirse al árbitro, sino que arremetió también contra la organización europea de fútbol, afirmando que lo mejor que podría hacer es "ir a un club que no juegue competiciones organizadas por la UEFA", pues en reiteradas ocasiones se ha sentido perjudicado por la misma.

“Creo que lo mejor que puedo hacer cuando deje el Fenerbahçe es ir a un club que no juegue competiciones UEFA. Así que si algún club de Inglaterra, de los últimos de la tabla, necesita un entrenador en dos años, estoy listo para ir. ¿El penalti? Me sancionarán con seis meses..., así que no hay nada que hacer. Desde la final Sevilla-Roma (de la Conference League 2023), no hay nada que hacer. Es lo que hay. Por eso digo que el futuro puede ser mejor sin competiciones europeas, para no enfadarme”, sentenció.