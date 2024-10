¿Carlo Ancelotti arremete contra Hansi Flick?: "El Barcelona ha cambiado su filosofía"

Carlo Ancelotti , técnico del Real Madrid , reconoció que la llegada de Hansi Flick "ha cambiado un poco" la filosofía de juego del Barcelona , que ahora es "mucho más directo", pese a lo que admitió que no le "quita el sueño" antes de enfrentarse, con un plan preparado que no quiso desvelar.

"El Barcelona ha cambiado su filosofía un poco. Es un equipo que juega de manera distinta, es mucho más directo. No quiero comparar el trabajo con Xavi porque para mí fue fantástico, a su manera, con sus ideas. Muchas veces perdimos, pero ahora es distinto y lo respetamos igual", afirmó este viernes en rueda de prensa.

Para Ancelotti, el gran inicio de temporada del Barcelona con Hansi Flick al mando muestra "una idea muy clara de juego", que ha ido acompañada de buen fútbol. "Le ha salido muy bien, está jugando muy bien y es un equipo muy valiente", ensalzó.

"Lo están haciendo muy bien pero en un partido como un clásico o un derbi es muy difícil elegir un favorito. Afortunadamente nadie de momento me quita el sueño. Puede pasar de todo, no es sólo calidad. Es como manejas la presión y los momentos del partido, porque se tendrá el control y el Barcelona en otros. Manejar los tiempos es muy importante para tener éxito en el partido", desgranó.

El técnico italiano tiene un plan trabajado con sus jugadores para castigar la defensa adelantada si Flick la mantiene en el Santiago Bernabéu, como para un escenario diferente. "Algo tengo pensado, no me parece correcto explicarlo hoy. Se verá mañana y después me pueden decir si me he equivocado o no", apuntó.

Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid. JAVIER SORIANO/AFP.

"Preparamos el partido para hacer las cosas bien sin balón y con balón. Puede ser que tengan la línea alta y tienes una manera de atacar, puede que la bajen y debes manejar el ataque igual. Hay que hacer un partido completo para intentar ganarlo. Intentaremos hacerlo", manifestó. Por último, reconoció que la grandeza del encuentro hace que no tenga que hablar mucho a sus jugadores antes de jugar ni sea necesario preparar nada motivacional.

"En este tipo de partidos no hay que hablar mucho. La idea es preparar una estrategia clara y sencilla. Nada más. No hay que decir mucho porque todo el mundo está motivado y tiene ganas de jugar", dijo antes de recordar una anécdota de su etapa de jugador antes de los duelos más grandes.

"Cuando jugaba, yo me preocupaba mucho y un gran jugador como Van Basten me veía preocupado y me decía, 'Tranquilo, la estrategia es muy clara, tú dame el balón a mí y corre a celebrar". Pasó muchas veces, por suerte", sentenció.