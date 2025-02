Atlético Nacional: resultados, tabla de posiciones y próximo partido de la Liga BetPlay

Atlético Nacional ha tenido un inicio destacado en la Liga BetPlay I-2025. En la primera fecha, el equipo 'verdolaga' mostró su poder ofensivo al vencer 4-0 a Once Caldas en el Estadio Atanasio Girardot. En la segunda jornada, mantuvieron su racha ganadora al derrotar 1-0 a La Equidad como visitantes. Continuando con su buen desempeño, los antioqueños superaron 3-0 a Deportivo Pereira, consolidándose en los primeros puestos de la tabla.

Además de su desempeño en la liga, Atlético Nacional se coronó campeón de la Superliga BetPlay 2025. Enfrentando a Atlético Bucaramanga, el conjunto 'verdolaga' empató 1-1 en el marcador global, pero se impuso 4-3 en la tanda de penales, obteniendo así su cuarto título en esta competencia.

En su última salida, los dirigidos por Javier Gandolfi, empataron a dos tantos en su visita a Independiente Santa Fe.

Calendario y resultados de Atlético Nacional en la Liga BetPlay I-2025

⦁ Fecha 01 (enero 25): Nacional 4-0 Once Caldas

⦁ Fecha 02 (febrero 2): La Equidad 0-1 Nacional

⦁ Fecha 03 (febrero 9): Nacional 3-0 Pereira

⦁ Fecha 04 (febrero 12): Santa Fe 2-2 Nacional

⦁ Fecha 05 (febrero 16): Tolima vs. Tolima (Aplazado)

⦁ Fecha 06 (febrero 23): Alianza FC vs. Nacional

⦁ Fecha 07 (marzo 2): Fortaleza vs. Nacional

⦁ Fecha 08 (marzo 9): Nacional vs. América

⦁ Fecha 09 (marzo 16): Envigado vs. Nacional

⦁ Fecha 10: (marzo 23): Nacional vs. Medellín

⦁ Fecha 11 (marzo 30): Bucaramanga vs. Nacional

⦁ Fecha 12 (abril 6): Nacional vs. Magdalena

⦁ Fecha 13 (abril 13): Millonarios vs. Nacional

⦁ Fecha 14 (abril 16): Nacional vs. Chicó

⦁ Fecha 15 (abril 20): Cali vs. Nacional

⦁ Fecha 16 (abril 27): Nacional vs. Pasto

⦁ Fecha 17 (mayo 4): Medellín vs. Nacional

⦁ Fecha 18 (mayo 11): Nacional vs. Llaneros

⦁ Fecha 19 (mayo 18): Águilas vs. Nacional

⦁ Fecha 20 (mayo 25): Nacional vs. Junior.

El cuadro antioqueño derrotó a La Equidad después de cinco años en Bogotá. Colprensa

Tabla de posiciones Liga BetPlay I-2025

Independiente Medellín: 11 puntos Atlético Nacional: 10 puntos América de Cali: 10 puntos Deportes Tolima: 8 puntos Deportivo Pasto: 7 puntos Millonarios: 7 puntos Fortaleza C.E.I.F: 7 puntos Junior de Barranquilla: 6 puntos Independiente Santa Fe: 6 puntos Once Caldas: 6 puntos Llaneros FC: 5 puntos Deportivo Cali: 5 puntos Envigado FC: 4 puntos Boyacá Chicó: 4 puntos Águilas Doradas: 3 puntos Alianza FC: 3 puntos La Equidad: 3 puntos Unión Magdalena: 2 puntos Deportivo Pereira: 2 puntos Atlético Bucaramanga: 2 puntos

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional por Liga BetPlay?

Por la sexta fecha de la Liga BetPlay l-2025, Atlético Nacional se medirá en condición de visitante contra Alianza FC. Este encuentro está programado para el 23 de febrero, a partir de las 4:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de la televisión cerrada.