Koke y su lamento, tras eliminación de Champions League: "Ha sido un golpe duro; nos duele"

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, lamentó este martes, tras la eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund, las oportunidades falladas por su equipo, sobre todo en el encuentro de ida, y remarcó que el cuarto tanto de su rival ha "matado" a su conjunto.

"El partido ha sido de mucha ida y vuelta. Se han puesto 2-0, hemos logrado empatar y en dos zarpazos nos han metido dos goles. Hay que aprovechar las oportunidades. Las tuvimos en casa para rematarlos. Aquí empatamos el partido, nos pusimos delante en la eliminatoria... Cuando no aprovechas tus ocasiones, y más en la Champions, te pasa esto", valoró en declaraciones a 'Movistar' sobre el terreno de juego del Signal Iduna Park.

"Sobre todo, el cuarto gol nos ha matado, aunque el equipo lo ha intentado. Ha sido un golpe duro. Un esfuerzo enorme en toda la eliminatoria. Hemos hecho una gran eliminatoria, una gran Champions. Nos vamos jodidos porque queríamos pasar. Así es el fútbol muchas veces. Es cruel. Hay que seguir y levantar la cabeza", apuntó.

Borussia Dortmund vs. Atletico Madrid. ODD ANDERSEN/AFP

"El equipo ha dado la cara, ha intentado pasar la eliminatoria, pero no ha podido ser", insistió Koke, que agradeció el apoyo a los 4.000 aficionados desplazados a Dortmund.

"Nos duele igual que a ellos el no pasar. Cuando el equipo lo deja todo en el campo, lucha y no llega la victoria, no hay nada que reprochar. Lo seguiremos intentando", expuso.