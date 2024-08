Kylian Mbappé se conmovió con la hinchada 'merengue' y dedicó emotivas palabras

Kylian Mbappé agradeció el cariño que recibió de la afición delReal Madrid en su primer día con la camiseta blanca en condición de local, disputando un duelo en el estadio Santiago Bernabéu, en lo que fue el triunfo 3-0 ante el Real Valladolid, por la segunda jornada de la primera división española. El delantero francés aseguró que "es un sueño" jugar en el estadio madridista.

"Ha sido un gran momento, me hace muy feliz porque he empezado en el Bernabéu ganando el partido y logramos los tres puntos. Fue un gran día. La afición ha estado top. Gracias a todos por este momento, por el apoyo al equipo y para mí", afirmó Kylian Mbappé a los medios del club en la rueda de prensa post partido, donde aunque no pudo anotar, s ele vio con muchas ganas de cara al arco, y proponiendo mucho juego en un conjunto 'merengue' que por momentos se veía desconectado.

El delantero del Real Madrid se mostró feliz por el primer triunfo en la liga profesional española, pues cabe recordar que durante la primera jornada no pudieron hacerse con los tres puntos, y no pasaron del empate a uno en su visita al Mallorca del colombiano Johan Mojica.

"Queríamos ganar el primer partido, estamos muy felices y vamos a por más. Es un sueño jugar en este estadio, ahora vamos a por más porque tenemos un partido el jueves y queremos ganar otra vez", sentenció el francés de 25 años.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

La escuadra dirigida por el italiano Carlo Ancelotti volverá a tener actividad el próximo jueves 29 de agosto, cuando viaje para medirse ante la Unión Deportiva Las Palmas, por un duelo correspondiente a la tercera jornada de la primera división española.

De igual manera, el próximo partido de local de 'la casa blanca' será el domingo primero de septiembre, cuando reciban al Real Betis.