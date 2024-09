"No me molesta que se diga que el Madrid juega mal porque veo a mi afición encantada con lo que estamos haciendo. Yo creo que la afición del Real Madrid está acostumbrada al fútbol Rock and Roll y no de toques. Y sobre todo le gusta más ganar que jugar bien". De esa manera contestó Carlo Ancelotti, entrenador de los blancos de España, ante un interrogante de la prensa sobre el estilo de juego que se viene viendo de sus dirigidos.

Esto se dio ante una nueva salida de Real Madrid, que este sábado se enfrentará con RCD Espanyol, en el marco de la sexta fecha del campeonato español 2024/2025.

El experimentado DT italiano siguió con sus palabra por el mismo tema y apuntó que "para mí el fútbol bonito depende mucho de las características de los jugadores que tengo. Siempre he dicho que el fútbol bonito es muchas facetas, no una sola. Eso es lo que pienso yo y cada uno tiene su opinión. Me gusta ver a mi equipo defender bien, que no pierda tiempo en la posesión y que sea vertical".

Kylian Mbappé celebra con el Real Madrid Foto: AFP

A la par, Ancelotti también se refirió con respecto a algunas de sus figuras. "Se dice que Mbappé, Vinicius y Rodrygo no trabajan pero eso no es así. Es porque yo no le pido que hagan el trabajo de los centrocampistas. Se llama equilibrio por eso porque hay trabajo con balón y sin balón", apuntó el DT.

¿Qué pasó con Ancelotti, técnico de Real Madrid?

Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que las reivindicaciones de los futbolistas y entrenadores para poner freno al incremento de partidos en una temporada, no son para modificar el calendario de este curso, y es con vistas a la próxima campaña, convencido de que "no tienen ningún problema en bajarse el salario si juegan menos".

"Aquí el fútbol necesita reflexionar porque el objetivo es intentar jugar menos partidos parea evitar lesiones. Si eso llega bajando el salario, no creo que los jugadores tengan ningún problema en bajar su salario si juegan menos", manifestó en rueda de prensa.