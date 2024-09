¿Luis Díaz recibirá otro 'baldado de agua fría' antes de Liverpool vs. Bournemouth?

Luis Díaz está viviendo un inicio de temporada con altibajos. A pesar de que fue titular en los primeros partidos de Liverpool , la suerte cambió. Contra Ipswich, que fue victoria 2-0, disputó el juego completo; después, repitió desde el arranque, en el 2-0 sobre Brentford, marcando un gol y brindando una asistencia; y frente a Manchester United, repitió, con dos tantos, para el triunfo por 3-0 .

Y llegó el primer tropiezo para los 'reds' y 'Lucho': derrota 0-1 con Nottingham Forest. En dicho compromiso, el guajiro solo estuvo 61 minutos en cancha y fue reemplazado por Cody Gakpo. Esto fue una advertencia de cara a lo que se venía. En Champions League, el director técnico, Arne Slot, decidió que no saltaría al terreno de juego desde el 'vamos' y estuvo en el banco de suplentes.

Se esperaba que la vida le sonriera a Luis Díaz para el próximo compromiso de Liverpool, contra Bournemouth, el sábado 21 de septiembre, pero no sería así. De acuerdo con 'Anfield Watch', portal especializado en información del club, no sería titular y debería aguardar por su oportunidad. La principal causa de esta medida del estratega se debería al buen nivel de Cody Gakpo, quien fue clave en el 3-1 contra AC Milan, en Italia.

"Su actuación fue sobresaliente. Jugó desde el comienzo como titular, en esta temporada, y no decepcionó. Fue la oportunidad para que le demostrara a Slot que merece ser parte del once inicial y se destacó. Luis Díaz ha tenido un buen desempeño, pero, tal vez, sea hora de que Gakpo sea recompensado por sus esfuerzos. Además, los cambios son necesarios", indican en el medio inglés.

Pero no sería la única modificación. Alisson Becker no estará bajo los tres palos, debido a una molestia física, tal y como lo comentó el propio entrenador. "Tiene un pequeño problema en uno de sus músculos. Nos preguntamos si llegó demasiado pronto a este partido o no. Ocurrió antes del encuentro del martes, pero después lo sintió más", explicó el director técnico en rueda de prensa.

De esa manera, la alineación titular sería con Caoimhín Kelleher en el arco y la habitual línea de cuatro en la zona defensiva, con Trent Alexander Arnold, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté y Andrew Robertson. Ya en la mitad del campo aparecerían Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister y Dominik Szoboszlai; y, por último, el tridente ofensivo de Mohamed Salah, Cody Gakpo y Darwin Núñez.