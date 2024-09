La confesión de exárbitro en la que sostuvo que favoreció a Lionel Messi

Lionel Messi es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, pero en las últimas horas su nombre se vio vuelto en un escándalo y todo porque un exárbitro chileno aseguró que lo favoreció en un partido de la Copa América del 2007.

¿De qué se trata? Así fue como en una entrevista con 'Espn FShow', el excolegiado Carlos Chandía, sostuvo que le perdonó una segunda tarjeta amarilla, que podría acabado en expulsión, al actual capitán de la Selección de Argentina para evitar que se perdiera la final de esa edición contra Brasil y todo a cambio de su camiseta.

Recordemos que en ese año, el 2007, la Copa América se llevó a cabo en Venezuela y la terminó ganando la 'canarinha' por marcador de 3-0, por lo que Lionel Messi y compañía tuvieron que conformarse con la medalla de plata.

¿Qué dijo el exárbitro Carlos Chandía en la jugada que favoreció a Lionel Messi?

"Messi de la nada levanta una pelota y la corta con la mano, pero en mitad de cancha. Ninguna posibilidad de gol del equipo mexicano ni nada por el estilo. Entonces, ocurre que le dije: 'Esta jugada es amarilla, pero te va a costar la remera (camiseta)'. Y no le mostré la amarilla, quedaban dos minutos y medio, y jugando 3-0. Mostrarle la amarilla era cortarle la posibilidad de jugar la final de la Copa América", pronunció en la charla con el medio anteriormente citado, Chandía.

Lionel Messi en la Copa América del 2007 que se disputó en Venezuela. LUIS ACOSTA/AFP

De otro lado, agregó que el '10' del Inter Miami y de la 'albiceleste' cumplió su promesa y le entregó la camiseta, que en esa época era la número '18'.

"La camiseta me la fue a dejar al camarín (camerino) después. Incluso, se la quería sacar en la cancha y le dije: ‘'No, no, no; llévamela al camarín'. Y llegó con la camiseta al camarín, me la fue a dejar allá", expuso Carlos Chandía.

Hay que indicar que la acción en la que Messi se salvó de la amarilla y posteriormente de no estar en la final se presentó en las semifinales contra México, partido en la que Argentina ganó 3-0 en el Estadio de Cachamay.