La historia del jugador que es tuerto y está en Mundial de Clubes: “Mi ojo izquierdo no funciona”

En el Mundial de Clubes de la FIFA se han conocido historias de particulares clubes que disputan este nuevo certamen internacional, pero también hay relatos de futbolistas con historias de vida difíciles y con adversidades, como es el ejemplo de Georgi Minoungou.

El nacido en Costa de Marfil tiene apenas 22 años, pero hace algunos años tuvo un problema de salud que lo hizo dudar de poder seguir en el fútbol profesional, debido a que perdió la visión de uno de sus ojos.

Con esta dura pero inspiradora historia, el diario ‘Marca’ le hizo una entrevista recientemente en la que Georgi Minoungou dio detalles de lo que le sucedió y que lo hizo quedar tuerto, pero sin impedirle seguir su sueño de estar en el balompié y que actualmente lo tiene disputando el Mundial de Clubes de la FIFA con el Seattle Sounders, de la MLS.

La historia de Georgi Minoungou, jugador tuerto del Seattle Sounders

“Fue uno de mis momentos más difíciles. Era mi oportunidad de conseguir un contrato con el primer equipo y luego no sé qué pasó. Entrenamiento tras entrenamiento mi ojo empezó a tener problemas y luego tuve que operarme”, confesó de entrada el atacante africano.

Seguido a eso se refirió a si en algún momento pensó en retirarse del fútbol profesional, ante esta dificultad de visión que fue inesperada en su vida.

“No me afecta en absoluto. Mi ojo izquierdo no funciona pero yo sigo trabajando. Tengo un ojo, pero puedo hacerlo mejor que los que tienen dos porque esa es mi mentalidad. Mi sueño era estar al más alto nivel y, aunque no fue fácil, me esforcé y lo logré”, relató de forma conmovedora Georgi Minoungou.

Georgi Minoungou, futbolista de Seattle Sounders - Foto: Getty Images

Estando en la academia de inferiores del Seattle Sounders, el Tacoma Dafiance, comenzaron los problemas en el 2023 estando en España, por lo que al regresar a Estados Unidos le fue descubierta una infección en su ojo izquierdo, que aunque no lo hizo perderlo, sí le quitó la visión tras una intervención quirúrgica.

Actualmente Minoungou está entre los convocados del Seattle Sounders en el Mundial de Clubes y fue suplente en la derrota 2-1 a manos del Botafogo, de Brasil. Ahora, espera tener la oportunidad en alguno de los otros dos encuentros de la fase de grupos, frente a PSG y Atlético de Madrid.