La muerte de Jorge Bolaño no agarra por sorpresa a cardiólogo; "la verdad no me extraña"

La muerte de Jorge Bolaño sigue dando de qué hablar, tras su inesperado ataque cardiaco, que al final le terminó cobrando su vida. Y justamente, para analizar la situación clínica del exfutbolista, el doctor Rodolfo Vega fue claro y contundente, detallando desde una perspectiva médica lo que sucedió

Y es que, a diferencia de los demás, para el cardiólogo esta situación no es anormal; por el contrario, es más común de lo que se cree: “A mí eso no me extraña, no me extraña porque en todos los congresos lo discutimos y lo hablamos. En el último congreso hablamos de cardiología deportiva y se tocó este tema que es tan importante”.

“Hay muchas causas de muerte súbita en gente joven, como por ejemplo orígenes anómalos de arterias coronarias, que no nacen del sitio donde deben nacer; hipertrofias asimétricas donde una parte del corazón se hipertrofia anormalmente y obstruye el paso de la sangre; pero la causa más importante y frecuente es la enfermedad coronaria, que es frecuentísima en gente joven”, agregó el médico.

Jorge Bolaño hizo parte de las grandes plantillas del Parma. Foto: Parma.

*Otras declaraciones del cardiólogo:

¿Los deportistas están expuestos a muerte súbita?

“Yo creo que esto que ustedes están haciendo, esta pedagogía, donde están informando esto, es importante porque se le debe decir a toda la comunidad que practique deporte de alto rendimiento, que deben hacerse un chequeo por cardiología y evaluar, haga deporte o no haga deporte, porque la enfermedad coronaria es importantísima de muerte súbita”.

¿Conoce casos similares de jóvenes que sufrieron ataques cardíacos?

“En Madrid también dos deportistas, uno de 38 y otro de 21, tuvieron un paro cardiaco; el de 38 creo que falleció y el de 21está en cuidados intensivos. Esto no es extraño, ni raro, y es importante hacer caer en cuenta esto”.

¿Cómo analiza el caso de Jorge Bolaño?

“Voy a poner tres contextos. Vamos a hablar de un joven atleta que no tiene ninguna patología, completamente sano, esa persona con el deporte hace dos cosas; una, el corazón se hipertrofia y otra hace bradicardia. Eso es normal para la musculatura del corazón, que aumenta su grosor por el alto rendimiento”.

“Segundo, está el paciente que hizo deporte. Se supone que una persona que ya lo practicó va a tener una calidad de vida mucho mejor, pero no sabemos si esa persona ingiere alcohol, si fuma, no sabemos si ingiere tóxicos y ahí estaríamos en otro contexto. Esa persona puede tener problemas cardiacos y no tiene nada que ver con el deporte”.

Jorge Bolaño, exjugador colombiano que falleció este domingo 6 de abril AFP

“El tercer contexto, la persona que sí tenía un problema cardiaco, pero gracias a Dios nunca le sucedió nada; no se hizo estudios profundos y tenía un origen de una arteria anómala, donde la arteria no nacía en el sitio donde debía nacer. Esa persona practicó su deporte, se hizo sus pruebas y normales, pero resulta que a sus 41 años esa arteria le falló y tuvo una muerte súbita”.